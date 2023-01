Os feitos no Jiu-Jitsu e a finalização aérea do “brother” Cara de Sapato

Share it

Antonio Carlos Junior, o “Cara de Sapato”, está confirmado no grupo Camarote do programa de TV “Big Brother Brasil 23”. Conhecido por sua valentia e descontração, o faixa-preta brilhou nos tatames antes de lutar no UFC e ser campeão do GP dos Meio-Pesados da PFL, que rendeu 1 milhão de dólares de premiação ao paraibano.

Entre os títulos principais de Cara de Sapato com kimono, estão as duas medalhas de ouro que conquistou como faixa-marrom, no Mundial da IBJJF em 2010, na Califa, quando venceu o peso pesado e o absoluto. Ele também se tornou ouro duplo nas faixas coloridas (marrom, roxa e azul), com direito a ouro duplo na marrom no iluminado ano de 2010.

Na faixa-preta, o paraibano teve como principal conquista o ouro no aberto do Pan 2012, quando fechou a final com Marcus Buchecha, amigo e parceiro na equipe Checkmat.

Antes de carimbar vaga na final, Cara de Sapato conquistou uma finalização arrebatadora sobre Leandro Lo. Antonio aplicou um triângulo voador bombástico, durante a semifinal do aberto.

Após se consagrar nos tatames, Cara de Sapato se aventurou no MMA. Em 2014, o faixa-preta assinou com o UFC após vencer o reality show “The Ultimate Fighter Brasil 3”. Na ocasião, o paraibano derrotou o compatriota Vitor Miranda por decisão unânime dos jurados.

A passagem de Antonio Carlos Junior no UFC durou cerca de seis anos e meio. Neste período, Cara de Sapato contabilizou sete vitórias, cinco derrotas e uma luta sem resultado pelo Ultimate.

O brasileiro assinou com a PFL após ser demitido pelo UFC, em janeiro de 2021, e alcançou seu maior feito nas artes marciais mistas. Ele se tornou campeão do GP dos Meio-Pesados da organização e foi premiado com R$ 1 milhão. Forte candidato ao bi na organização, o faixa-preta se classificou para a semifinal em 2022, mas deixou a competição em razão de uma lesão no joelho.

Confira a finalização do novo brother sobre Leandro Lo no vídeo a seguir.