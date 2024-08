Jackson ‘Samurai’ vai apostar no Jiu-Jitsu afiado para vencer no UFL

Share it

Jackson Santa Cruz Filho é um dos atletas exportados do Brasil que hoje vivem do MMA profissional nos Estados Unidos. Faixa-preta de Jiu-Jitsu, Jackson ‘Samurai’, como também é conhecido, está prestes a ter mais uma oportunidade de mostrar as suas habilidades no United Fight League, na quinta edição do evento norte-americano de artes marciais mistas, programada para o dia 30 de agosto.

Vindo de vitória no UFL, Jackson ‘Samurai’, atleta de 33 anos de idade, faz parte do time Phoenix, que vai duelar contra os lutadores que representam Las Vegas. Integrante do grupo treinado por Henry Cejudo, um dos ídolos do UFC, o brasileiro “Samurai” vai enfrentar Anvar Boynazarov, atleta do Uzbequistão. Para vencê-lo, a estratégia é investir no Jiu-Jitsu, modalidade da qual ele é faixa-preta.

Lutador brasileiro formado no Jiu-Jitsu vem acumulando experiência no MMA

Experiência não é algo que intimida o lutador natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Em 2018, ele já teve sua chance de impressionar o público do Arizona. Em sua primeira luta internacional, no Iron Boy MMA 10, ele foi capaz de vencer, via decisão, Randy Steinke em um confronto com título na jogada. Ao fim da luta, ‘Samurai’ passou a ser dono do cinturão peso pena da organização. Antes, ainda no Brasil, ele conseguiu outro título, o melhor entre os penas do Tremores Fight.

Campeão do Europeu de Jiu-Jitsu pela IBJJF, Santa Cruz disse que tinha como meta ser um lutador completo, uma prática que ele preservou desde a época que se dedicava exclusivamente à luta no chão. Quando migrou para o MMA, não foi diferente.

“Desde o Jiu-Jitsu, eu sempre tive uma mentalidade de buscar ser completo, gostava de jogar por cima, mas treinava muito por baixo também e estava sempre pronto para chamar para a guarda quando necessário. No MMA mantive a mesma mentalidade e busquei desde o início lapidar a trocação. Em 2016 passei uma temporada na Tailândia, onde treinei e lutei Muay Thai para evoluir na luta em pé. Hoje, venho me dedicando bastante ao Boxe.”, destacou.

Jackson ‘Samurai’ está prosperando nas artes marciais mistas

Antes de subir no cage para lutar, Jackson, que hoje vive uma boa fase no MMA com 7 vitórias no cartel profissional, faz questão de se mostrar grato pelas conquistas. Para ele, não deixa de ser um privilégio poder fazer o que ama em um esporte cada vez mais valorizado.

“É legal saber que seu trabalho duro e dedicação em busca do sonho também inspiram a nova geração a sonhar e ir buscar o seu próprio sonho. Gosto também de passar a mensagem do poder da nossa mente na realização de um objetivo. Sou muito grato por estar vivendo esse momento do MMA, as organizações estão se expandindo cada vez mais, como é o caso do UFL.”, ressaltou.