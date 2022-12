O treino de mestre Carlos Gracie Jr. com professor Carriello

Share it

Fundador da equipe Gracie Barra, mestre Carlos Gracie Jr., de 66 anos, mostrou um pouco de seu vasto repertório com o professor Eduardo Carriello, nosso GMI na Inglaterra, à frente da Gracie Barra Bromley. Carlinhos, como é popularmente conhecido na comunidade do Jiu-Jitsu, encantou Carriello com suas habilidades.

“Estou impressionado com o jogo justo de mestre Carlinhos, sem dar espaços, de pressão o tempo todo”, contou Carrielo, logo após o treino. “Uma verdadeira aula de excelência técnica e vida saudável”, concluiu.

Confira alguns lances do treino no vídeo abaixo e tenha como meta de vida chegar aos 66 com essa vitalidade, nobre leitor.