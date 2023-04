O dossiê da meia-guarda, com o campeão pan-americano Jhonny Loureiro

Share it

O professor GMI Jhonny Loureiro é um especialista na meia-guarda e tem as raspagens como peças imprescindíveis em seu jogo. No último fim de semana, Jhonny sagrou-se campeão pan-americano no master 2 meio-pesado e adicionou mais um título expressivo da IBJJF para a coleção. Ele também se lançou no absoluto e levou o bronze.

“Acredito que as principais lições que o Jiu-Jitsu me ensinou são a resiliência e o cuidado com o nosso ser”, conta Jhonny. “Desde cedo, eu consegui fazer um paralelo do tatame para vida fora dele. Acredito que assim como na luta, nós precisamos encarar os problemas de frente, ter coragem, inteligência e estratégia para vencer os desafios, na vida é a mesma coisa. Acredito que o corpo, a mente e o espírito estão ligados e precisam ser cuidados simultaneamente tanto para os treinos, competições quanto para a vida”, defende o faixa-preta, que faturou o ouro absoluto no Mundial Master 2022.

“A consistência nos treinos e o planejamento foram essenciais para eu vencer o Pan. Tenho intensificado o ritmo dos treinos desde o começo do ano, gosto de sair da zona de conforto. Procuro me desafiar a cada rola”, conta Jhonny.

Jhonny é representante da escola Alliance San Diego, na Califórnia, e preparou para a aula de hoje uma série de raspagens da meia-guarda profunda para você implementar no seu jogo. Repare que, em uma das posições, o faixa-preta pega as costas do adversário a partir de uma transição.

Confira a aula no vídeo a seguir, e bons estudos.