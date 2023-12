O curso de Jiu-Jitsu que todo policial deve fazer, por Rodrigo Lins

Share it



Rodrigo Lins (de óculos) participou da diplomação do ex-UFC Alexandre Café

Recém-homenageado pela Associação Internacional dos Embaixadores da Paz (AIEB Brasil) com a medalha Mérito Polícia Militar, o instrutor de Jiu-Jitsu Rodrigo Lins atuou no primeiro curso de formação de instrutores de Combatives Tactics da Pruja Tactical, evento que rolou em novembro, na Gracie Barra Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, sob o comando do professor Rodrigo Shalom. O seminário teve excelente repercussão no site e nas redes sociais da GRACIEMAG, revelando o enorme interesse dos policiais para aprender técnicas de Jiu-Jitsu e aplicá-las nas patrulhas do dia a dia. Conversamos com Lins sobre o curso, veja:

Quais são os benefícios do curso para os policiais?

RODRIGO LINS: Os benefícios do curso de defesa pessoal para policiais são amplos. Primeiramente, os policiais adquirem habilidades práticas para lidar com situações de risco, melhorando sua segurança e a segurança da comunidade. Além disso, o treinamento oferece maior confiança e autocontrole em situações de alto estresse, contribuindo para a eficácia no cumprimento do dever.



Subcoordenador do curso, Lins demonstra posição com Pruja.

Os alunos ficam surpresos com a eficiência das técnicas?

Sim, os relatos dos alunos frequentemente destacam como as lições do curso poderiam ter salvado vidas em operações reais. Situações como abordagens a suspeitos, intervenções em distúrbios e confrontos em condições reais são cenários em que as técnicas aprendidas no curso se mostram especialmente eficazes, proporcionando respostas mais seguras e eficientes.



Qual é a técnica que faz mais sucesso no curso?

Uma técnica que se destaca no curso é a algemação e técnicas de condução devido à sua relevância direta para situações em que os policiais precisam manter controle dos suspeitos. A habilidade de algemar e conduzir o suspeito de maneira segura é enfatizada, pois pode ser fundamental em situações críticas, minimizando riscos para os policiais, para o suspeito e para as pessoas ao redor.