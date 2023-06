O novo faixa-preta da família Gracie

Share it

A família Gracie formou mais um faixa-preta, e ele vem faminto por títulos. Trata-se de Rayron, de 21 anos e atual campeão mundial absoluto na marrom. O filhão de Ryan foi graduado pela prima Kyra na escola Gracie Kore, sediada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no sábado 17 de junho. Ele foi o primeiro Gracie a ser promovido faixa-preta por uma mulher.

Rayron foi promovido à elite do Jiu-Jitsu após trilhar uma longa e vitoriosa caminhada nas faixas coloridas. Ele foi campeão mundial da faixa azul à marrom e foi líder do ranking da IBJJF seguidas vezes desde o juvenil. Rayron também foi o primeiro Gracie a vencer o peso e o absoluto no Mundial como faixa-roxa.

O novo faixa-preta da família mais tradicional do Jiu-Jitsu celebrou a conquista em suas redes sociais e traçou seus objetivos.

“Minha missão como faixa-preta é homenagear Carlos e Helio Gracie. Como Helio, espero lutar incansavelmente por um legado e ensinar as próximas gerações a serem lutadores excepcionais. Como Carlos, reacender a filosofia, a base da nossa família que nos guiou por quase cem anos e fazer desses lutadores seres humanos excepcionais”, declarou, nas redes sociais.

Rayron selou seu ciclo na faixa-marrom com o suado ouro absoluto no Mundial 2023, disputado no começo de junho, na Califórnia. Em 2022 ele ficara com a prata do aberto no torneio, e desta vez teve de derrotar três adversários para se consagrar na Pirâmide de Long Beach, este ano.

Boa sorte ao craque Rayron na nova patente. Oss!