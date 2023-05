O casal de ouro que sacudiu o Brasileiro 2023

Share it

Lucas Valente conquistou seu primeiro título brasileiro na faixa-preta ao ter atuação avassaladora no Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri, no domingo, 7 de maio. O atleta formado pela Gracie Barra dominou o peso leve e surpreendeu os adversários com seu Jiu-Jitsu letal. Ele finalizou três das quatro lutas que disputou na categoria e não sofreu pontos na competição.

Valente mediu forças na final contra Natan Chueng e teve um desempenho irretocável para se tornar campeão. Ele usou suas especialidades para triunfar no campeonato. Lucas executou duas raspagens da guarda fechada. Na segunda, capitalizou a montada e partiu para as costas. Instantes depois, estrangulou o adversário com um ataque letal com a gola.

No decorrer de sua campanha no torneio, Lucas Valente também derrotou Luiz Paulo Carneiro, Lucas Maquiné e Wesley Patrick. Contra Luiz Paulo, na semifinal, o aluno de Vinicius “Draculino” Magalhães foi ainda mais implacável. Lucas finalizou o oponente em apenas 30 segundos após dar um bote letal na chave de pé reta. Apenas Lucas Maquiné, nas quartas de final, resistiu ao poder de fogo do campeão. Ele foi derrotado por 2 a 1 nas vantagens.

A conquista do Brasileiro 2023 foi ainda mais saborosa porque a esposa de Lucas, a faixa-preta Andressa Cintra, também boletou a medalha dourada. Ela derrotou Thalyta Silva na final do peso médio. O casal campeão foi responsável por trazer os dois ouros para a Gracie Barra no adulto faixa-preta.

Com o título brasileiro, Lucas Valente se credencia como um dos favoritos na categoria no Mundial 2023, a ser disputado na primeira semana de junho. Porém, Valente terá concorrentes do mais alto calibre, como Gabriel Rollo, Elijah Dorsey, Natan Chueng, Levi Jones, Kevin Mahecha e João Victor Machado.

E aí, fiel leitor? Quem há de parar Lucas Valente no Mundial 2023?