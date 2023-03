Nova União Pernambuco se prepara para “fazer barulho” no Pan 2023

Share it

A Nova União Pernambuco embarcará com três de seus atletas mais para a disputa do Pan 2023, a ser disputado na cidade de Kissimmee, Flórida, entre os dias 22 e 26 de março. A equipe será representada no torneio da IBJJF pelos irmãos Brenno e Bruno Novaes, líderes da escola, e pelo faixa-marrom Edelson “Cirilo” Santino, de 23 anos. Os irmãos Novaes estão confirmados na categoria master 1 superpesado, enquanto Edelson está inscrito no adulto superpesado.

O professor Brenno Novaes acredita que um título panamericano seria essencial para impulsionar a ida de mais atletas da Nova União Pernambuco aos eventos sediados no exterior. “Caso estes feitos se concretizem, seria ótimo para a Nova União Pernambuco, que é um celeiro de grandes campeões e atletas duríssimos, para estimulá-los a competir nos Estados Unidos e se aventurar nos grandiosos torneios do Jiu-Jitsu”, relatou o faixa-preta.

Em bate papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Brenno Novaes comentou os preparativos finais para o Pan 2023 e destrinchou os pontos mais fortes do jogo de Edelson Cirilo.

GRACIEMAG: O que uma eventual medalha de ouro no Pan representaria para a equipe?

BRENNO NOVAES: Vamos embarcar com três atletas e todos têm chances reais de vencer o peso e o absoluto. Eu e o meu irmão vamos competir na categoria master 1 super pesado e nossa expectativa é que ambos cheguem na final, já que ano passado batemos na trave. Fiquei em terceiro e ele em segundo. Chegaremos forte no aberto, com certeza, e também acreditamos que o Edelson Cirilo vá conquistar o ouro duplo graças ao ótimo momento que ele vive. Caso estes feitos se concretizem, seria ótimo para a Nova União Pernambuco, que é um celeiro de grandes campeões e atletas duríssimos, para estimulá-los a competir nos Estados Unidos e se aventurar nos grandiosos torneios do Jiu-Jitsu.

Vocês fizeram uma preparação especial para o Pan?

Nós mantivemos o ritmo dos treinos desde o ano passado e não paramos. Intensificamos a preparação próximo ao Pan e vamos viajar no dia 9 de março. Quando chegarmos na Flórida, vamos dar continuidade na reta final de preparo.

Quais são os pontos mais fortes no jogo do Edelson Cirilo?

O Edelson é um lutador duríssimo, tenho certeza que ele fará barulho nesse Pan. O Cirilo ficou em segundo lugar no Brasileiro 2022 pela categoria faixa-marrom superpesado e foi campeão do Sul-Americano Sem Kimono. Ele mostrará um Jiu-Jitsu finalizador no Pan para buscar a vitória. O Cirilo está no terceiro ano de faixa-marrom e chegou a hora dele brilhar. Ele se sente confortável em qualquer área que a luta discorrer, já que trabalha bem todos os fundamentos.

Que método você utiliza para lidar com o nervosismo e a ansiedade antes de uma competição tão importante?

Estamos na batalha há um certo tempo, estamos acostumados a competir em grandes eventos. Claro, sempre há a ansiedade antes do campeonato, mas a experiência transforma o nervosismo em fome de se tornar campeão.