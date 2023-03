Meregali, Andrew, Munis e o esquadrão de craques do Pan 2023

Share it

O Pan 2023 começou a ser disputado nesta quarta-feira, 22 de março, e movimentará a cidade de Kissimmee, na Flórida, até o dia 26. O Parque Patrimonial de Osceola recebe o torneio organizado pela IBJJF.

Na edição passada, os medalhistas de ouro no absoluto foram Erich Munis e Gabrieli Pessanha. Além da dupla, um pelotão de astros do Jiu-Jitsu está confirmado no Pan 2023, casos de Nicholas Meregali, Fellipe Andrew, Tainan Dalpra, Johnatha Alves, Fabricio Andrey, Diogo Reis, Thalisson Soares e companhia.

Thalisson desponta como franco favorito no peso-galo. O atleta da Art of Jiu-Jitsu tem dominado a categoria com exibições avassaladoras e, desta vez, não terá pela frente seu arquirrival Bebeto Oliveira, não inscrito no evento. O atual campeão mundial e europeu entre os galos busca seu primeiro título pan-americano na faixa-preta. O amazonense terá como valorosos adversários Jonas Andrade, Estevan Martinez, Jordan Vaisman, Roiter Lima e a fera Rodnei Barbosa.

O atual campeão dos plumas Meyram Maquine está confirmado no Pan e vai à caça do bicampeonato. O prodígio da Dream Art é o atual campeão mundial na categoria e iniciou o ano de forma arrebatadora ao vencer o GP até 65kg do Chaance Spyder Korea ‘Road to Black Belt Final’, com vitórias sobre Fabricio Andrey, Samuel Nagai e Shamil Hill-Taylor. Meyram contudo não terá vida fácil. Diogo Reis, Diego Pato, Malachi Edmond e Keven Carrasco prometem endurecer a disputa.

Divisão dominada pelos irmãos Alex e Diego Sodré na edição passada, o peso-pena está recheado de lutadores eletrizantes. O mais forte candidato é Fabricio Andrey. O aluno de Melqui Galvão desbancou Alex Sodré na final do Europeu 2023 para faturar o ouro na divisão. Além do “Hokage”, Samuel Nagai, Israel Almeida e Marcio André têm calibre para sonhar com o ouro.

Hegemonia e peso leve são sinônimos quando se trata do Pan. Pelo menos foi isto que se confirmou nos últimos anos, com o tricampeonato de Johnatha Alves na divisão. O pupilo dos Mendes eliminou os concorrentes ao aplicar seu estilo tático e eficiente. No Pan 2022, ele finalizou três adversários antes de carimbar vaga na final, onde teve pela frente Andy Murasaki. Johnatha raspou o rival e assegurou a vitória por 2 a 0. Eles se reencontraram neste ano, no GP dos Leves, organizado pela IBJJF, e o craque da AOJ levou a melhor na decisão dos árbitros. Apesar do recorrente domínio do paulista, o nível dos competidores indica confrontos equilibrados. Também estão confirmados na chave as pedreiras Natan Chueng, Carlos Henrique Costa, Shamil Hill-Taylor, Pablo Lavaselli e Elijah Dorsey.

O peso médio também possui um campeão consolidado e os concorrentes terão de estar num dia irretocável. Tainan Dalpra, fenômeno da AOJ, se apresentou em dois eventos neste ano e não tomou conhecimento dos adversários. Após finalizar as três lutas que disputou no Europeu, Tainan mediu forças com Isaque Bahiense numa superluta de 30 minutos, promovida no GP dos Leves. O atual bicampeão mundial dominou e venceu por 19 a 0. Diante deste nível exuberante de competitividade, os oponentes terão de jogar um xadrez humano para decifrar o jogo de Tainan. Mas ele garante derrubar a rainha, caso perceba alguma brecha. Rolando Samson, Pedro Maia, Kaua Barboza, Tarik Hopstock, Jonatha Satava e Vinicius Limo aparecem como principais oponentes.

O meio-pesado é a divisão mais populosa do adulto faixa-preta, com 31 candidatos. A categoria engloba nomes carimbados no Jiu-Jitsu como Gustavo Batista, Ronaldo Junior e Maurício Oliveira, porém, reúne um celeiro de joias da nova geração. Caso de Uanderson Ferreira, Francisco Lo, Mateus Rodrigues, Jansen Gomes, Pedro Machado e Elder Cruz. Também estão no páreo: Sebastian Rodriguez, Lucas Gualberto, Marcos Petcho, Servio Tulio e Rafael Paganini.

O embate de gerações também é a tônica do peso pesado. Os consagrados Fellipe Andrew, Dimitrius Souza, Adam Wardzinski e Patrick Gaudio serão testados contra jovens como Roberto Jimenez, Gabriel Oliveira, Lucas Norat e Caio Vinicius “Baby”, atual campeão mundial absoluto na faixa-marrom. No Pan 2022, Dimitrius e Matheus Diniz fecharam o peso.

O bicampeão mundial Erich Munis é o nome a ser batido no superpesado. Vencedor do aberto no Pan 2022, Erich fechou a final com o amigo Marcus “Scooby” Ribeiro. O lutador da Dream Art é dono de uma habilidosa guarda e tem os estrangulamentos como poderosas armas. Davi Cabral, Steffen Banta e Paulo Henrique Merlin vão tentar frear Erich na divisão.

O Pan 2023 marca o retorno de Nicholas Meregali às competições com kimono. Ele não veste o paletó em torneios desde que conquistou o absoluto no Mundial 2022. Meregali carrega o favoritismo consigo, todavia, a disputa promete ser intensa. A divisão conta com nomes como Roosevelt Sousa, Yatan Bueno, Ricardo Evangelista, Pedro Bisneto e Guilherme Augusto.

As divisões femininas também prometem estremecer o ginásio. O destaque é a rainha Gabi Pessanha, atual ouro duplo no Mundial e no Europeu. A aluna de Marcio de Deus tem apenas Mayara Custódio e Lama Qubbaj como rivais no superpesado e é a favorita para conquistar o absoluto. Elisabeth Clay, Anna Rodrigues, Ana Carolina Vieira, Melissa Stricker, Letícia Cardozo, Amy Campo, Mayssa Bastos, Luiza Monteiro e Thalyta Silva esperam voltar com suas medalhas douradas no torneio.

