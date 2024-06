Roberto Godoi não para de competir no Jiu-Jitsu por uma razão simples

Share it

Professor da equipe G13 Brazilian Jiu-Jitsu, o colecionador de ouros Roberto Godoi recém completou 35 anos de tatame. O faixa-preta, um dos pioneiros que ajudou a popularizar o Jiu-Jitsu em São Paulo, não sai dos pódios e campeonatos, e por um motivo singelo: manter sua eficiência também como treinador e professor de jovens campeões.

Em conversa recente com GRACIEMAG, o popular “Jason” ensinou sobre consistência, perseverança e conhecimento na arte suave.

O que você aprendeu com mais de 30 anos como competidor?

ROBERTO GODOI: Hoje meu corpo cobra as diversas lesões que tive no decorrer desse tempo, e com isso vêm algumas limitações, mas não será isso que vai me parar – pelo menos não agora. Tenho muita paixão por aquele sentimento de pisar no tatame, de me testar, de ouvir os caras falando que determinado fulano está na minha categoria e que ele está treinando duro para ganhar. São esses sentimentos que mantêm acesa dentro de mim aquela chama de criança, a vontade de treinar similar a de quando comecei no esporte. Esse é o lado passional. Mas tem também o lado prático, profissional.

Que aspecto seria esse?

Lutar, no fim das contas, me torna um profissional melhor a cada dia – a busca não está em provar nada a ninguém, e sim perseguir a evolução contínua e o equilíbrio do meu Jiu-Jitsu, sem falar no aprimoramento do nosso grupo como um todo. É aquela frase do Rickson Gracie, o estudo e o aprendizado não terminam nunca. O Jiu-Jitsu evolui e se moderniza a cada ano. Eu sei que tenho muita coisa a aprender e melhorar; com isso, competir e treinar com meus alunos diariamente me levam a estar antenado no que há de mais atual em termos técnicos. Além do mais, os campeonatos são ótimos para rever amigos, dar risadas, ampliar nossa rede de contatos, entre tantos outros benefícios para um professor.

