Líder da equipe Zenith Jiu-Jitsu em São Paulo, o GMI Rodrigo Cavaca notabilizou-se não apenas por seus troféus, mas por formar lutadores vencedores.

Craque na parte didática, Cavaca ensinou certa vez ao povo da GRACIEMAG os mais valiosos detalhes de uma de suas raspagens prediletas, que permite abrir a guarda fechada com total segurança.

Com a ajuda de Fellipe Andrew, Cavaca nos ensinou como ele gosta de usar a lapela para assegurar o sucesso da raspagem e atingir a montada. Na aula, o professor da Zenith ensina como estabilizar a posição e, com a ajuda da perna, inverter com segurança e ficar por cima.

Veja no vídeo abaixo os detalhes da posição ensinada pelo professor GMI Rodrigo Cavaca. Oss…