ADXC 4: Evento estreia na Europa, com 3 brasileiros no card

Após três edições marcantes, o Abu Dhabi Extreme Championship desembarca em Paris, no próximo dia 18 de maio. O Dojo de Paris, ginásio localizado no coração da capital francesa e a poucos quilômetros da Torre Eiffel, foi escolhido como palco da competição, que terá 14 duelos de Jiu Jitsu e Grappling, com diversos atletas europeus renomados e três brasileiros no card.

Nas lutas principais, o norueguês ex-campeão do Abu Dhabi World Pro, Espen Mathiesen encara o francês multicampeão Léon Larman, pupilo de Caio Terra, no confronto de quimono, em duelo que promete ser um dos mais técnicos da noite. Espen retorna ao evento com moral, já que na segunda edição brilhou com uma vitória diante de Pablo Lavaselli. Já na disputa sem quimono, dois atletas do UFC medirão forças no octógono do ADXC. O francês Benoit Saint Denis e o inglês Marc Diakiese se enfrentam em um duelo explosivo pela categoria dos meio-médios.

No co-evento principal, dois duelos que também prometem. No grappling, a britânica Ffion Davies retorna ao evento, após uma performance irretocável no ADXC 2, e fica frente a frente com a norte-americana Morgan Black. Enquanto no Jiu Jitsu, o brasileiro Leonardo Mário, eleito o atleta do ano da AJP em 2021, faz a sua estreia na organização contra a revelação árabe Khaled Al Shehhi, atual campeão do AJP Grand Slam de Tóquio.

Outros dois brasileiros integram o card do ADXC 4. A campeã mundial Nathiely De Jesus enfrenta a norte-americana Elizabeth Mitrovic, e o experiente Cássio Silva, um dos brasileiros responsáveis por ajudar no desenvolvimento do Jiu Jitsu na França, luta contra o finlandês Marko Oikarainen.

Todas as emoções do ADXC 4 poderão ser acompanhadas ao vivo através da plataforma de transmissões online TX7. Confira abaixo o card completo do evento.

ADXC 4

Paris, França

18 de maio de 2024

Evento principal

Benoit Saint Denis vs Marc Diakiese (Grappilng)

Espen Mathiesen vs Leon Larman (Jiu-Jitsu)

Co-evento principal

Ffion Davies vs Morgan Black (Grappling)

Leonardo Mario vs Khaled Al Shehhi (Jiu-Jitsu)

Card Principal

Abdul-Kareem Al Sewady vs Amin Ayoub (Grappling)

Cassio Silva vs Marko Oikarainen (Jiu-Jitsu)

Narhiely de Jesus vs Elizabeth Mitrovic (Grappling)

Magdalena Loska vs Nia Blackman (Jiu-Jitsu)

Steven Ray vs Ibrahima Mane (Grappling)

Card Preliminar

Florian Bayili vs Youness Bennouali (Jiu-Jitsu)

Geo Martinez vs Nicolas Renier (Grappling)

Luca Anacoreta vs Kalim Mastouri (Jiu-Jitsu)

Alexander Alexandrov vs Kasper Larsen (Grappling)

Shamma Al Kalbani vs Lina Grosset (Jiu-Jitsu)