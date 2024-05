A arte de se recuperar e levantar o ânimo após a perda

Uma década depois, o Hall da Fama conta com diversos outros ídolos que mudaram a cara do esporte. Os grandes mestres Rolls e Carlson Gracie, Bernardo Faria, André Galvão, Marcelo Garcia, Royler Gracie, Guilherme Mendes, Lucas Lepri e o saudoso Leandro Lo também estão no panteão do esporte, assim como Roberto Roleta, Robinho Moura, Romero Jacaré e Carlos Gracie Jr.