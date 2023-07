Veja como Mayra Sheetara finalizou a ex-campeã no UFC Vegas

Share it

A brasileira Mayra “Sheetara” Bueno, de 31 anos, brilhou em sua primeira luta principal no Ultimate. Mayra finalizou a ex-campeã peso-galo Holly Holm com um mata-leão frontal em pé aos 38s do segundo round, no duelo que encerrou o UFC Vegas 77, disputado no último sábado, 15 de julho, em Las Vegas. Esta foi a oitava vitória por finalização da mineira na carreira.

Com o triunfo sobre Holm, terceira no ranking, Mayra Sheetara emplacou sua quarta vitória seguida na organização e se credenciou como uma das postulantes ao cinturão da categoria. A divisão está com o trono vago desde que Amanda Nunes anunciou sua aposentadoria. Na entrevista pós-luta, Sheetara, décima colocada, aproveitou a oportunidade para desafiar a ex-campeã Julianna Peña.

“Eu faço o que eu digo”, disparou a brasileira . “Agora eu quero o cinturão, porque eu mereço isso. Ninguém finaliza como eu. Eu mereço o cinturão. Ei, Julianna Peña, vamos lá. Eu mereço isso, você merece isso. As pessoas merecem. Eu finalizo as minhas lutas e dou show para todo mundo. Esse cinturão é o meu cinturão. É o cinturão da Amanda. É um cinturão brasileiro. Isso é pela Amanda Nunes. Isso é pelo meu país”, vibrou Mayra.

Holly Holm tomou a iniciativa no primeiro round e imprimiu volume de golpes superior em relação à brasileira. Logo nas primeiras interações, a americana levou a brasileira para o clinche e conectou socos e cotoveladas no rosto. No decorrer do round, Holm tirou proveito da maior envergadura e acertou chutes, jabs e diretos perigosos na oponente. Apesar da vantagem da rival, Mayra Sheetara também machucou a adversária com golpes na trocação.

A felina voltou faminta para o segundo assalto e fisgou a presa no primeiro minuto. A brasileira frustrou uma entrada de queda da americana e rapidamente emendou um bote no mata-leão frontal em pé. Holm tentou defender, mas não resistiu ao estrangulamento.

Outros três brasileiros estiveram em ação no evento. Ainda no card principal, a mineira Norma Dumont teve atuação dominante derrotou a americana Chelsea Chandler por decisão unânime (triplo 30-27), em combate válido pelo peso-pena.

No card preliminar, Melquizael Costa conquistou sua primeira vitória no UFC. Após estrear com derrota para Thiago Moises, Melqui bateu Austin Lingo por decisão unânime (30-26, 20-27 e 30-27).

A luta entre Istela Nunes e Viktorya Dudakova durou menos de um minuto e teve um desfecho preocupante devido à contusão da brasileira. Com apenas 34 segundos, Dudakova quedou Istela, que apoiou o braço no chão ao ser derrubada e o torceu, sem condições de seguir no confronto. Foi a quarta derrota da lutadora paranaense em quatro lutas no Ultimate.

Confira abaixo os resultados completos:

UFC Vegas 77

Las Vegas, EUA

15 de julho de 2023

CARD PRINCIPAL

Mayra Sheetara venceu Holly Holm por finalização aos 38s do R2

Jack Della Maddalena venceu Bassil Hafez por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Francisco Prado venceu Ottman Azaitar por nocaute técnico aos 4min05s do R1

Park Jun-yong venceu Albert Duraev por finalização aos 4min45s do R2

Norma Dumont venceu Chelsea Chandler por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Nazim Sadykhov venceu Terrance McKinney por finalização em 1min07s do R2

CARD PRELIMINAR

Melsik Baghdasaryan venceu Tucker Lutz por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Viktoriya Dudakova venceu Istela Nunes por nocaute técnico (lesão) aos 34s do R1

Melquizael Costa venceu Austin Lingo por decisão unânime (30-26, 30-27, 30-27)

Evan Elder venceu Genaro Valdez por decisão unânime (30-26, 29-28, 29-28)

Azat Maksum venceu Tyson Nam por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Alexander Munoz venceu Carl Deaton III por decisão unânime (30-26, 30-27, 29-28)

Ailín Pérez venceu Ashlee Evans-Smith por decisão unânime (30-25, 30-25, 30, 25)