Gordon Ryan e a realização do sonho de treinar com Roger Gracie

A comunidade do Jiu-Jitsu se ouriçou com esta foto que estremeceu as redes sociais. Grande estrela de Jiu-Jitsu da atualidade e rei do grappling, Gordon Ryan e seu mentor John Danaher receberam o fenomenal Roger Gracie, tri mundial absoluto de Jiu-Jitsu e hepta no peso, na New Wave Jiu-Jitsu, sediada em Austin, Texas.

“Foi um treininho bem leve”, brincou Roger. “Foi divertido dividir os tatames com ele”. Já Gordon se estendeu mais, e rendeu nas redes um tributo àquele que reinou no esporte em tempos passados.

“Este era um item da minha lista de desejos”, publicou Gordon. “Tenho esperado por anos para dividir o tatame com o melhor dos melhores. Depois de alguns rolas, é muito claro por que @rogergracie era tão dominante. Falei em entrevistas que Roger estava 20 anos à frente tecnicamente da geração que competiu entre 2004 e 2010. Depois de rolar com ele hoje, posso dizer com certeza que ele ainda está muito à frente na questão técnica em comparação aos atletas que enfrento. Foi uma grande honra tê-lo conosco no tatame nesta semana”, finalizou o americano.

Treinador do americano, John Danaher também comentou sobre a reunião de dois dos lutadores mais implacáveis deste século.

“Os dois melhores grapplers que eu já vi”, afirmou Danaher. “Tivemos o privilégio de receber o grande Roger Gracie em nossa academia. Roger foi de longe o maior atleta de Jiu-Jitsu de sua geração e o melhor lutador de Jiu-Jitsu de todos os tempos. Ele sempre foi uma fonte de tremenda inspiração tanto para o mundo do esporte em geral quanto para mim e meus alunos. Roger e eu nos conhecemos há muitos anos em Nova York, e sempre treinei de acordo com o ideal que ele estabeleceu, baseado em caçar impiedosamente a vitória por finalização. Foi ótimo vê-lo treinando mais uma vez com meus alunos, como ele fez tantas vezes em Nova York. Seu jogo segue incrível”, elogiou o treinador.

E para você, fiel leitor? Como você imagina que foi esse treininho de cascas?