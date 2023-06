Meregali, Preguiça e Glover lutam Jiu-Jitsu no UFC

Share it

Os astros Felipe “Preguiça” Pena e Craig Jones vão colidir na luta principal do UFC Fight Pass Invitational 4, evento de luta agarrada que será realizado nesta quinta-feira, 29 de junho, nas instalações do UFC Apex, em Las Vegas. O card será transmitido no Brasil a partir das 22h (horário de Brasília).

O evento também promoverá a disputa do GP Absoluto, que premiará o campeão com um cheque de 30 mil dólares (cerca de R$ 145 mil), e de outras quatro superlutas. Entre elas, os aguardados duelos entre Nicholas Meregali versus Roberto “Cyborg” Abreu e Glover Teixeira e Anthony Smith.

Dois dos melhores competidores sem kimono da atualidade, Felipe Preguiça e Craig Jones vão agitar a comunidade do Jiu-Jitsu com este confronto. Bicampeão mundial pela IBJJF (2018 e 2019) na faixa-preta e campeão absoluto do ADCC 2017, Preguiça fará sua estreia na organização. Em seu combate mais recente, o mineiro formado na Gracie Barra superou Nick Rodriguez por decisão dos jurados pelo Who’s Number One, em fevereiro.

O habilidoso guardeiro terá pela frente um dos atletas mais gabaritados na modalidade. O australiano foi vice-campeão do ADCC em duas edições e tem um jogo imprevisível, com botes letais nas chaves de pé e transições para as costas.

Aos 43 anos, Glover Teixeira está aposentado do MMA, mas segue ativo nos esportes de combate. O ex-campeão meio-pesado do UFC fará uma revanche no grappling contra o americano Anthony Smith, atual sétimo colocado no ranking da categoria no Ultimate. No primeiro encontro, em maio de 2020, o mineiro de Sobrália levou a melhor após ter uma atuação dominante. Glover impôs seu Jiu-Jitsu e castigou o adversário no ground and pound. A vitória do brasileiro veio por nocaute técnico no quinto round. Vale destacar que, antes de brilhar no UFC, Glover participou das edições de 2009 e 2011 do ADCC.

Em outro embate do card principal, Nicholas Meregali e Roberto “Cyborg” Abreu medem forças num duelo de gerações. Meregali retorna às competições sem kimono após conquistar o ouro duplo no Pan 2023 e derrotar Pedro Marinho no Who’s Number One. O gaúcho impressionou pelo estilo finalizador que pretende replicar sobre o experiente faixa-preta.

Aluna prodígio de John Danaher, a faixa-azul Helena Crevar, de 16 anos, também estará em ação no evento. A atleta da New Wave Jiu-Jitsu tem se consolidado com uma competidora implacável com e sem kimono. Neste ano, Helena se consagrou campeã mundial e pan-americana peso e absoluto no juvenil 1. Ela também conquistou títulos na categoria adulto nas etapas de Dallas e Denver do ADCC Trials. Desta vez, Helena terá pela frente Emily Fernandez, faixa-preta de Jiu-Jitsu e aluna de Bruno Bastos.

O GP Absoluto também promete combates eletrizantes. O torneio colocará frente a frente grandes nomes da modalidade em busca do prêmio. Estão confirmados no páreo o atual campeão mundial com pano Fellipe Andrew e ainda Dan Manasoiu, Vagner Rocha, Gabriel Arges, Nick Rodriguez, Haisam Rida, Roberto Jimenez e Fedor Nikolov.

Fenômeno do wrestling americano, Roman Bravo-Young também fará sua estreia na organização. O bicampeão da primeira divisão National Collegiate Athletic Association (NCAA) vai enfrentar o mexicano Alex Perez, ex-desafiante ao cinturão dos moscas do UFC e atual sétimo colocado no ranking da categoria.

Confira o card completo:

UFC Fight Pass Invitational 4

Las Vegas, Nevada

29 de junho de 2023

Card Principal

Felipe “Preguiça” Pena x Craig Jones

Glover Teixeira x Anthony Smith

Nicholas Meregali x Roberto “Cyborg” Abreu

Helena Crevar x Emily Fernandez

Roman Bravo-Young x Alex Perez

GP Absoluto

Dan Manasoiu

Haisam Rida

Felipe Andrew

Vagner Rocha

Fedor Nikolov

Gabriel Arges

Roberto Jimenez

Nicky Rodriguez