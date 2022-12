Gordon Ryan bate Nick Rodriguez e Bia Mesquita finaliza Miesha Tate no grappling

Share it

Nome a ser batido sem kimono, Gordon Ryan anotou mais uma conquista em sua vitoriosa carreira. Gordon derrotou Nick Rodriguez na luta principal do UFC Fight Pass Invitational 3, evento de grappling que foi disputado nas instalações do UFC Apex, em Las Vegas, na madrugada desta sexta-feira.

Acostumado a não tomar conhecimento dos adversários, o americano foi surpreendido por Nick Rodriguez, mas resistiu aos ataques para conquistar o triunfo. Ryan derrotou o rival no tempo extra após três prorrogações. O astro venceu o combate por ter defendido o ataque das costas em menos tempo do que o oponente. Rodriguez quase conseguiu a finalização no mata-leão, mas Gordon foi salvo pelo gongo.

So close for Nicky Rod!!! But we are going to escape time!! #FPI3 pic.twitter.com/3ObYx8OmBu — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) December 16, 2022

Nick fez frente a Gordon e por pouco não chocou a comunidade do Jiu-Jitsu. Na reta inicial do combate, Rodriguez encaixou uma chave de pé, mas Ryan resistiu à pressão. Na coletiva de imprensa após o evento, Gordon disse que fraturou a perna neste ataque de Nick.

“Eu estava tentando mudar para uma chave de calcanhar da 50/50 e eu meio que não estava respeitando as mecânicas dele, porque ele nem faz tanto leglock assim”, contou Gordon. “E eu estava tentando descobrir como eu iria mudar de uma pegada de Aquiles para uma chave de calcanhar sem perder a perna, porque estava bem escorregadio enquanto eu estava tentando encaixar o golpe. Ai eu pensei ” Ah, estou bem ” e aí do nada ele torceu com tudo que ele podia e minha perna quebrou e eu achei melhor desistir do golpe e ele usou essa oportunidade para tirar a perna enquanto eu estava tentando ir pra chave de calcanhar e a perna estava muito escorregadia e escorregou. E eu fiquei tipo ” Nem segurei a perna dele e minha própria perna quebrou e agora estamos de volta ao neutro. Perfeito”, afirmou o faixa-preta.

Em processo de transição para o MMA, a decacampeã mundial Beatriz Mesquita, de 31 anos, relembrou o poder do armlock à americana Miesha Tate, que fora finalizada duas vezes neste ataque pela arquirrival Ronda Rousey. Na luta co-principal da noite, a brasileira conseguiu a chave de braço no tempo extra para vencer o duelo. Esta foi a única vitória brasileira no evento.

What a match! Bia gets it done! Incredible effort from @MieshaTate! #FPI3 pic.twitter.com/K5naz4qAbS — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) December 16, 2022

No outro atrativo da noite, Mason Fowler conquistou o GP Absoluto e foi premiado com 25 mil dólares (cerca de R$ 131 mil na cotação atual) pelo título. Na final do torneio, Fowler derrotou Luke Griffith no tempo extra por ter defendido o ataque das costas mais rápido do que o sul-africano. Ao longo da jornada ao título, Mason finalizou Pat Shahgholi e Patrick Gaudio no armlock e triângulo, respectivamente. Por outro lado, Griffith finalizou Andy Varela e Oliver Taza no mata-leão.

Na outra luta casada do evento, o faixa-roxa Dan Manasoui precisou de apenas 56 segundos para derrotar o experiente Ricardo Evangelista. Dan montou e colocou muita pressão por cima para forçar a desistência de Evangelista.

Confira abaixo os resultados:

UFC Fight Pass Invitational 3

Las Vegas, Nevada

Quinta-feira, 15 de dezembro

Superlutas

Gordon Ryan derrotou Nick Rodriguez no “overtime”

Beatriz Mesquita finalizou Miesha Tate no armlock

Dan Manasoiu finalizou Ricardo Evangelista por desistência

GP Absoluto

Quartas de final

Patrick Gaudio finalizou Haisam Rida no triângulo

Mason Fowler finalizou Pat Shahgholi no armlock

Luke Griffith finalizou Andy Varela no mata-leão

Oliver Taza finalizou Richie Martínez na chave de calcanhar

Semifinal

Mason Fowler finalizou Patrick Gaudio no triângulo

Luke Griffith finalizou Oliver Taza no mata-leão

Final

Mason Fowler derrotou Luke Griffith no “overtime”