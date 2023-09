De kimono, ídolo do MMA Demetrious Johnson conquista Mundial Master

Share it

Multicampeão no MMA e atual detentor do cinturão peso-mosca do One Championship, Demetrious Johnson segue fazendo história nas artes marciais. Faixa-marrom de Jiu-Jitsu, o “Mighty Mouse” resolveu se testar em um campeonato da arte suave e se deu bem, neste finzinho de agosto.

Após vencer seis lutas, sendo cinco vitórias por pontos e uma por finalização, o americano ficou com a medalha de ouro na categoria peso-pena do Mundial Master de Jiu-Jitsu da IBJJF, em Las Vegas.

Além da medalha dourada, DJ conquistou mais um grau em sua faixa-marrom, se aproximando ainda mais da tão sonhada faixa-preta de Jiu-Jitsu.

Demetrious Johnson é apontado como um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos.Com diversos recordes nas artes marciais mistas, ele recentemente recuperou o cinturão peso-mosca do One Championship ao vencer a trilogia contra o brasileiro Adriano Moraes no primeiro evento da organização asiática nos Estados Unidos.

Após reconquistar a coroa, DJ deixou no ar a possibilidade de se aposentar do MMA.