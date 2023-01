Exclusivo: Ketlen Vieira analisa duelo com Raquel Pennington no UFC Vegas

Share it

De olho no cinturão de Amanda Nunes, a peso-galo Ketlen Vieira (13v-2d) estará em ação neste sábado, 14 de janeiro, no UFC Vegas 67. A manauara de 31 anos terá pela frente a americana Raquel Pennington (14v-8d), ex-desafiante ao título da categoria. Atleta da Nova União, Ketlen soma duas vitórias consecutivas sobre ex-campeãs da divisão – Miesha Tate e Holly Holm.

Segunda colocada no ranking da categoria, Ketlen integra o plantel do UFC desde outubro de 2016 e já disputou nove lutas pela organização. Faixa-preta de Jiu-Jitsu, Ketlen conquistou quatro das 13 vitórias por finalização e tem a luta agarrada como carro-chefe para derrotar as rivais.

Em sua aparição mais recente no octógono, em maio de 2022, Ketlen travou um combate equilibrado contra Holly Holm e superou a adversária na decisão dividida dos árbitros. Em entrevista ao GRACIEMAG.com, Ketlen analisou o duelo contra Raquel Pennington e afirmou que será difícil surpreender a adversária, já que a americana é uma lutadora bem experiente.

GRACIEMAG: Você acredita que uma vitória sobre a Raquel Pennington pode te garantir uma chance de disputar o cinturão?

KETLEN VIEIRA: Estou focada apenas na Raquel Pennington, apenas essa luta me interessa no momento. Boto na minha cabeça que a próxima luta será sempre a mais importante da minha carreira, e agora não é diferente. Então, para mim, a Raquel é a detentora do cinturão, porque se eu não derrotá-la não vai adiantar nada e terei de trilhar um novo caminho. Estou totalmente focada nessa luta, um passo de cada vez.

Como você analisa o duelo contra Pennington?

Acredito que será uma luta bem dura porque a Raquel é uma atleta experiente e testada no UFC contra as melhores, tanto que já teve a chance de disputar o cinturão. Apesar de ser um combate difícil, é de extrema importância para a minha carreira, pois gosto de enfrentar lutadoras de alto nível para estar preparada para qualquer adversária em todas as situações.

Qual é a sua estratégia para frear a sequência de quatro vitórias da sua adversária?

Nossa estratégia tem sido traçada com muito trabalho duro e estou preparada para todas as situações. Como a Raquel é uma atleta experiente, nada que eu apresentar será novidade para ela, por isso estarei preparada e bem condicionada para o confronto. Estou em plena sintonia com os meus treinadores e meu córner, o que é fundamental para o meu bom desempenho na luta, já que eles observam de fora detalhes cruciais que às vezes eu não percebo.

Qual é a importância do Dedé na sua formação como lutadora?

O Dedé é uma pessoa fundamental na minha formação, não só como lutadora, mas como pessoa também. Mesmo antes de conhecê-lo, eu o admirava por tudo o que ele fez pelo esporte e por diversos atletas que se tornaram campeões. A partir do momento em que comecei a conviver com ele, pude saber como ele é como ser humano e passei a admirá-lo ainda mais. O Dedé tem um coração maravilhoso e está disposto a ajudar todos que precisam dele.

Qual é o diferencial do seu jogo em relação a sua adversária?

Acho que meu diferencial em relação à Raquel é que eu quero chegar e ter a oportunidade de disputar o cinturão. Tenho fome e gana para alcançar o topo.

Confira no vídeo abaixo momentos da trajetória de Ketlen Vieira no UFC: