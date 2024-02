Share it

Fim de carnaval. Para você não perder o ritmo nos treinos de Jiu-Jitsu, nada melhor do que recuperar a boa alimentação e a hidratação.

Para eliminar as toxinas, nutricionistas e especialistas no tema indicam o sempre poderoso suco verde, útil para ajudar o seu organismo a ficar novinho em folha e pronto para a próxima.

O suco verde consiste na mistura de verduras de cor verde-escuro. Algumas hortaliças manjadas, como couve, saião e salsa, servem para dar uma turbinada no seu suco.

O segredo é bater os ingredientes com água e mandar pra dentro, sem coar ou adoçar. Caso a vitamina fique meio amarga para o seu gosto, adicione beterraba, alguma fruta doce como a tâmara ou um pouco de mel.

As propriedades desintoxicantes do suco verde são ideais para começar o dia com a corda toda, ou para dar aquele empurrão no cansaço do fim de tarde.

Suco Verde Detox

* INGREDIENTES

250 ml de água

1 folha grande de couve

1 folha de saião

1 maçã

Gengibre (a gosto)

Hortelã (a gosto)

Mel (1 colher de sopa)

Leve ao liquidificador e espante a moleza. Oss!