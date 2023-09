Share it

Roberto Godoi, professor e líder de uma das mais tradicionais e respeitadas escolas de Jiu-Jitsu de São Paulo, é um dos renomados campeões que integram o programa GRACIEMAG Indica (GMI), que procura unir a comunidade do esporte no planeta.



O famigerado “Jason”, dono de dez medalhas de ouro no Mundial Master da IBJJF, faz questão de estar sempre competindo para testar seus golpes e técnicas – e, de quebra, aprender com as gerações mais novas.

Para nossa equipe, o professor ensinou com exclusividade uma variação do estrangulamento rodado, sua marca registrada conhecida como “Godoi Choke”. A técnica foi lapidada ali por 2015.

O oponente virou de quatro? Finalize como Godoi. Repare no detalhe de catar a perna, e teste nos treinos.