Do baú: Rei Zulu x James Adler no vale-tudo

Share it

Em idos de 1991, James Adler já desbancara o temido Rei Zulu sem tomar conhecimento do gigante. Adler precisou de apenas dois minutos para boletar a vitória por nocaute. Após cinco anos, os assíduos funcionários do vale-tudo se reencontraram. A revanche foi disputada no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís, Maranhão.

O público lotou o ginásio para assistir a aguardada revanche entre Adler e Zulu. Os gritos e a pressão em torno do ringue estremeciam o local. Os atletas volunteavam o tablado e o estudo foi a tônica dos primeiros momentos do combate. Momentos depois, Zulu conseguiu a queda e atacou na guilhotina. Rapidamente, James defendeu a posição e reagiu. Ele raspou o gigante, montou e foi para as costas. Zulu girou diversas vezes e os lutadores saíram da área de combate.

A luta retornou em pé e foi apenas questão de tempo para James Adler liquidar a fatura. James conectou um cruzado de direita que desmontou o gigante. Em seguida, Adler desferiu um “tiro de meta”, acertou uma saraivada de socos e o árbitro interrompeu o duelo.

Confira a peleja no vídeo abaixo: