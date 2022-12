Do baú: Léo Leite x Mário Sperry no Mundial 1999

Share it

Antes de abraçar o MMA e ser duplo campeão do Legacy FC, o craque Léo Leite marcou época nos tatames.

Recém-graduado faixa-preta, Léo Leite protagonizou um desfecho triunfal na final do peso pesadíssimo no Mundial 1999, disputado no tradicional Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Atleta formado por Alexandre Paiva na Alliance, Léo mediu forças com o lendário Zé Mário Sperry, que fora campeão absoluto no ano anterior e conquistara o ouro nas edições de 1997 e 1996 nos pesos superpesado e pesadíssimo, respectivamente.

Aos 21 anos, Léo Leite desbancou Zé Mário Sperry e entrou para a galeria de campeões mundiais. Léo pôs em prática seu estilo passador e derrotou o gabaritado adversário nos pontos. Quando o cronômetro zerou, Léo correu para o colo do pai Naldinho, também faixa-preta, e abraçou os companheiros de equipe.

O Mundial 1999 curiosamente marcou a consagração de mestre e aluno. Gigi Paiva foi campeão no peso médio, enquanto Léo garantiu o ouro no pesadíssimo.

Confira o duelo no vídeo abaixo: