Diego Pato exalta relação de confiança entre atleta e patrocinador

O faixa-preta Diego “Pato” Oliveira se consolidou como um competidor fora de série no peso-pluma nos últimos anos. Diego sagrou-se campeão mundial na categoria em 2021, aos 23 anos. Pato é atleta da Art of Jiu-Jitsu e tem o Jiu-Jitsu lapidado pelos irmãos Guilherme e Rafael Mendes, em Costa Mesa, Califórnia.

Diego e a namorada Sayuri Batista são patrocinados pela Gitana Fightwear, marca que desenvolve produtos voltados ao Jiu-Jitsu, como kimonos, rashguards e shorts. “A Gitana é diferenciada no que diz respeito exatamente a essa relação mais próxima com o atleta”, afirma Diego Pato. “Poder confiar no seu patrocinador é o que considero mais importante no momento da escolha, já que a confiança é imprescindível em qualquer relação”, reforça o faixa-preta.

Diego Pato conversou com a equipe do GRACIEMAG.com e destacou o diferencial da Gitana em relação às demais marcas do ramo, além de recordar momentos especiais de sua carreira no Jiu-Jitsu.

GRACIEMAG: Como a confiança no patrocinador ajuda no crescimento de vocês no Jiu-Jitsu?

DIEGO PATO: A Gitana tem nos proporcionado mais oportunidade e recursos para competirmos. Além disso, eles valorizam bastante o nosso trabalho e oferecem todo o suporte necessário para continuarmos. Eles pensam em todos os detalhes para desempenharmos o nosso melhor. Acredito que isso valoriza os atletas. Temos muitos planos diferenciados a serem realizados com a Gitana e a expectativa é a melhor possível. Espero que esse trabalho possa contribuir com o crescimento do Jiu-Jitsu ao redor do mundo.

Quais foram os momentos mais marcantes da sua trajetória no Jiu-Jitsu?

Foi o meu primeiro título mundial na faixa-preta, em 2021. Sonhei com aquele momento durante boa parte da minha vida, e para ser sincero, sempre soube que conseguiria alcançar esse feito um dia. Ainda vou correr atrás de muitos outros. Outra recordação marcante foi o Grand Slam que conquistei na faixa-marrom. Em 2019, me tornei campeão mundial, brasileiro, europeu e pan-americano.

Como chegaram a seu patrocinador?

A Gitana é uma marca que está no começo e tem alcançado um crescimento expressivo. Essa é uma relação muito boa para ambos, porque acredito que nós agregamos muito para a marca e a Gitana também fomenta o nosso desenvolvimento. A Gitana é diferenciada no que diz respeito exatamente a essa relação mais próxima com o atleta. Poder confiar no seu patrocinador é o que considero mais importante no momento da escolha, já que a confiança é imprescindível em qualquer relação.