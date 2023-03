Dar bom exemplo é a única forma de ensinar, diz Cassão Francis

Share it

Estabelecer uma rotina de treinos e evitar maus hábitos são imprescindíveis na rotina de um lutador de Jiu-Jitsu de alto nível. Esta é a visão que guia o faixa-preta Cássio Francis, nosso GMI à frente da Gracie Barra Fort Bend, no Texas. “Ninguém nasce atleta, você escolhe ser um atleta. Então é preciso evitar maus hábitos e saber treinar com o direcionamento do professor para alcançar resultados expressivos no Jiu-Jitsu”, apontou o professor.

Cassão tem se destacado no circuito competitivo nos Estados Unidos e conquistou 33 medalhas de ouro em torneios da IBJJF desde setembro passado. O desempenho avassalador do faixa-preta o garantiu na liderança do ranking sem kimono da IBJJF no master 2 e na terceira posição com kimono.

Em bate-papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Cássio contou como lida com o nervosismo antes de lutar e listou conselhos para você melhorar seu desempenho nos campeonatos.

GRACIEMAG: Que fatores impulsionaram seu ótimo desempenho nos campeonatos?

CÁSSIO FRANCIS: Acredito que o exemplo seja a única forma de ensinar. Então tento dar o meu melhor nas competições para servir de exemplo aos meus alunos, para que eles entendam que é possível alcançar os objetivos desde que tenhamos força de vontade, resiliência e fé. Não quero que eles foquem apenas nas competições, mas espero que eles usem essas armas para vencer diariamente, já que os valores do Jiu-Jitsu podem ser aplicados em diversas áreas.

Qual é o seu diferencial em relação aos demais competidores da categoria?

Creio que a flexibilidade e o nível da minha guarda, porque não é tão comum um cara pesado fazer guarda. Geralmente, a galera mais pesada tende a trocar queda e passar guarda. Eu até gosto de passar, mas prefiro fazer guarda.

O que motiva você na hora de treinar para os torneios?

Eu cresci nesse meio, então estou acostumado a competir, fazer dieta, e me dedicar nos treinos. Esses aspectos fazem parte do meu estilo de vida, não consigo ter outro. Gosto de competir porque me ajuda a manter uma vida regrada e ter comportamento de atleta.

Que dicas você daria ao nosso leitor para ele alcançar resultados expressivos no Jiu-Jitsu?

O primeiro passo é escolher uma academia que vai direcioná-lo. Também é importante conhecer a história do professor porque, como disse anteriormente, o exemplo é a única forma de ensinar. O professor precisa ter um histórico no Jiu-Jitsu para que o aluno sinta mais confiança. Depois, este praticamente deve fazer a sua parte. Ninguém nasce atleta, você escolhe ser atleta. Então ele precisa evitar os maus hábitos e saber treinar com o direcionamento do professor.

Como você lida com o nervosismo pré-competição?

Como venho lutando desde a faixa-azul e sempre me mantive no meio, me habituei com esse território um tanto hostil. O que me deixa tranquilo é que faço tudo o que posso na preparação para o campeonato. Não erro em dieta ou treino, e assim chego com a certeza de que fiz o meu máximo para estar preparado da melhor maneira possível.

Quais são os seus próximos objetivos?

Quero conquistar os principais torneios da IBJJF nos Estados Unidos e alcançar o primeiro lugar no ranking do master 3. Hoje sou o líder no ranking sem kimono e pretendo ser o primeiro com kimono também. Se Deus quiser vou batalhar para chegar porque sei que não é fácil. Dou o meu melhor diariamente para que isso seja possível.