Confira quem vai disputar o ADCC 2024, em Las Vegas

O ADCC 2022 em Las Vegas computou mais de 10 mil espectadores no evento, e os organizadores do evento deste ano, no mês de agosto e novamente no mesmo local, querem superar todas as marcas.

Serão cinco divisões masculinas com 16 lutadores cada. No feminino, três categorias com oito competidoras cada.

Metade das feras na briga pelos troféus costuma ser convidada pelos organizadores a partir de seus talentos e títulos conquistados. A outra metade entra via oito seletivas, como as brasileiras, realizadas em duas etapas, em Belo Horizonte, em fevereiro, e São Paulo, nesse início de março. Na teoria, são chamadas de seletivas sul-americanas, mas os brasileiros não costumam dar chances aos hermanos.

Confira quem está confirmado pelos organizadores do ADCC 2024, evento que por enquanto terá a superluta Gordon Ryan e Yuri Simões como grande atração, se Gordon estiver voando e com a saúde boa. Qual é a categoria mais equilibrada para você? Comente com a gente.

ADCC 2024

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

16 de agosto de 2024

Masculino

Até 66kg

Diogo “Baby Shark” Reis BRA (campeão convidado)

Kennedy Maciel BRA (1st South American Trials)

Fabricio Andrey BRA (2nd South American Trials)

Owen Jones ING (1st European Trials)

Dorian Olivarez EUA (East Coast Trials)

Ethan Thomas AUS (1st Asia & Oceania Trials)

Gairbeg Ibragimov RUS (2nd European Trials)

Até 77kg

Luiz Paulo Medeiros BRA (1st South American Trials)

Alexandre “Robinho” de Jesus BRA (2nd South American Trials)

Jozef Chen AFR SUL (1st European Trials)

Elijah Dorsey EUA (East Coast Trials)

Kenta Iwamoto JAP (1st Asia & Oceania Trials)

Tommy Langaker NOR (2nd European Trials)

JT Torres EUA (convidado)

Nicky Ryan EUA (convidado)

Até 88kg

Charles Negromonte BRA (1st South American Trials)

Pedro Marinho BRA (2nd South American Trials)

Santeri Lilius FIN (1st European Trials)

Jacob Couch EUA (East Coast Trials)

Izaak Michell AUS (1st Asia & Oceania Trials)

Taylor Pearman ING (2nd European Trials)

Até 99kg

Kaynan Duarte BRA (campeão convidado)

Cassio Costa BRA (1st South American Trials)

Henrique Ceconi BRA (2nd South American Trials)

Luke Griffith AFR SUL (1st European Trials)

Paul Ardila EUA (East Coast Trials)

Declan Moody AUS (1st Asia & Oceania Trials)

Marcin Maciulewicz POL (2nd European Trials)

Acima de 99kg

Victor Hugo BRA (convidado)

Jose Inacio BRA (1st South American Trials)

Victor Honorio BRA (2nd South American Trials)

Heikki Jussila FIN (1st European Trials)

Daniel Manasoiu ROM (East Coast Trials)

Josh Saunders AUS (1st Asia & Oceania Trials)

Mark MacQueen ESC (2nd European Trials)

Feminino

Até 55kg

Aninha Rodrigues BRA (South American Trials)

Margot Ciccarelli ITA (European Trials)

Até 65kg

Ana Carolina Vieira BRA (SP South American Trials)

Aurelie Le Vern GUIANA FRA (European Trials)

Acima de 65kg

Maria Ruffato BRA (South American Trials)

Nia Blackman ESP (European Trials)