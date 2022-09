Confira as chaves do ADCC 2022

Share it

A espera diminui e a ansiedade aumenta. O ADCC definiu nesta sexta-feira as chaves do torneio, a ser disputado neste fim de semana, em Las Vegas. O evento será transmitido no Brasil a partir das 14h deste sábado, 17 de setembro.

Os duelos prometem ser acirrados e a disputa pela medalha de ouro do maior evento de grappling será intensa. Um dos combates mais aguardados é a luta entre Fabricio Andrey e Cole Abate, dois prodígios da nova geração. Atual campeão absoluto e confirmado na superluta, Gordon Ryan foi emparelhado com o finlandês Heikki Jussila na divisão até 99kg.

Confira abaixo as chaves do ADCC 2022:

CATEGORIAS MASCULINAS:

-66kg:

Gary Tonon x Sam Mcnally

Josh Cisneros x Ethan Crelinsten

Cole Abate x Fabricio Andrey

Diogo Reis x Ashley Williams

Kennedy Maciel x Geo Martinez

Keith Krikorian x Diego Pato

AJ Agazarm x Jeremy Skinner

Gabriel Sousa x Ruan Alvarenga

-77kg:

JT Torres x Kenta Iwamoto

Tommy Langaker x PJ Barch

Kade Ruotolo x Lachlan Giles

Roberto Jimenez x Andy Varela

Dante Leon x Magid Hage

William Tackett x Mateusz Szczecinski

Mica Galvão x Oliver Taza

Nick Ryan x Renato Canuto

-88kg:

Matheus Diniz x Bob Frias

Giancarlo Bodoni x Isaque Bahiense

Xande Ribeiro x Eoghan O’Flanagan

Mason Fowler x Alexandre Jesus

Lucas Hulk x Santeri Lilius

Josh Hinger x Tye Ruotolo

Vagner Rocha x Izaak Michell

Pedro Marinho x Jacob Rodriguez

-99kg:

Kaynan Duarte x Owen Livesey

Patrick Gaudio x Elder Cruz

Rafael Lovato Jr x Perttu Tepponen

Vinicius Trator x Paul Ardila

Craig Jones x João Costa

Devhonte Jones x Kyle Boehm

Yuri Simões x Luke Griffith

Nicholas Meregali x Henrique Ceconi

+99kg:

Gordon Ryan x Heikki Jussila

Victor Hugo Costa x Daniel Manasoiu

Roberto Cyborg x Haisam Rida

João Gabriel Rocha x Roosevelt Sousa

Felipe Preguiça x Josh Saunders

Orlando Sanchez x Max Gimenis

Nick Rodriguez x Damon Ramos

Viny Magalhães x Josh Hansen

CATEGORIAS FEMININAS:

-60kg:

Bia Basilio x Julia Maele

Elvira Karppinen x Brianna Ste-Marie

Ffion davies x Adele Fornarino

Bia Mesquita x Mayssa Bastos

+60kg:

Gabi Garcia x Nikki Lloyd-Griffiths

Amy Campo x Elisabeth Clay

Rafaela Guedes x Eleftheria Christodolou

Kendall Reusing x Giovanna Jara