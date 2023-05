Confira 3 formas de escapar do cem-quilos, com Marcelo DJ

Share it

Você tem tomado sufoco quando o adversário chega ao cem-quilos e não sabe como sair do abafa? Não se preocupe, o professor GMI Marcelo DJ traz a solução diretamente da escola Nova Geração Leblon, no Rio de Janeiro.

O faixa-preta preparou para a aula de hoje três posições para você sair do cem-quilos com o máximo de eficiência. Repare que um detalhe crucial nas posições é manter o quadril móvel para fazer a reversão ou repor a guarda com mais facilidade.

Faça como os alunos de Marcelo DJ e observe as técnicas com atenção no vídeo abaixo.