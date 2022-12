Como o Jiu-Jitsu é capaz de salvar quem está no fundo do poço

Share it

Após batalhar por sua saúde em diversas sessões de quimioterapia, a competidora faixa-azul Michele Salek aprendeu a não esperar amanhãs e colecionar hojes.

Após mais um belo seminário do professor Rodrigo Thiago em Mogi das Cruzes, ela agradeceu:

“O Jiu-Jitsu mudou minha vida. Eu conheci esse esporte no pior momento pelo qual passei, no fundo do fundo do poço, sem vontade nenhuma de viver. E o Jiu-Jitsu colaborou muito para que eu me levantasse da cama e me sentisse viva! Eram dias em que eu ia dormir torcendo para não acordar.

Uma vez me perguntaram: Resuma o Jiu-Jitsu em uma palavra… Respondi na hora: VITAL.

No fundo é isso que importa: o que esse esporte fez pra mim enquanto pessoa – foi vital como uma boia de resgate no pior momento da minha vida. E até hoje os treinos e campeonatos me transformam, por meio das pessoas que eu conheço graças ao Jiu-Jitsu.

Obrigado, Thiago, você é uma dessas pessoas que o Jiu-Jitsu me trouxe, por quem eu tenho imensa admiração, respeito e por quem torço de coração pra conquistar cada vez mais sucesso.

Adoraria falar tudo isso pessoalmente, mas assim como você eu sou chorona e eu preciso manter minha pose de braba. Qualquer dia estou lá novamente na Alliance Rio de Janeiro. Oss!”