Confira o treino de Cauã Reymond com o promissor Filipinho Assis na Alliance Rio

Em meio às gravações da novela “Terra e Paixão”, da TV Globo, o astro Cauã Reymond aproveitou a manhã livre desta quinta-feira para treinar com os amigos na Alliance Rio de Janeiro, escola liderada pelo professor GMI Rodrigo Thiago, no Leblon.

O ator foi formado pelo mestre Alexandre “Gigi” Paiva e está no quinto grau da faixa-preta. Apesar de não conseguir treinar com frequência em certas situações devido ao trabalho, Cauã faz questão de dar um rola com os amigos sempre que pode.

Confira, no vídeo a seguir, o treino de Cauã Reymond com o promissor faixa-marrom Filipinho Assis, em registro sagaz do professor Rodrigo Thiago. Oss!