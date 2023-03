Charles, Kron e uma seleção de brasileiros confirmados no UFC 288

Share it

O UFC 288, previsto para o dia 6 de maio, na cidade de Newark, Nova Jersey, reunirá um pelotão de brasileiros no card. Até o momento, o Brasil tem seis representantes confirmados no evento, com destaque a volta de Charles “Do Bronx” Oliveira depois da derrota para Islam Makhachev e o ruidoso retorno de Kron Gracie após um hiato de três anos afastado do circuito competitivo. Na atração principal da noite, Aljamain Sterling defenderá o título do peso-galo contra Henry Cejudo.

Charles Do Bronx terá pela frente Beneil Dariush na luta co-principal do evento. O vencedor pode se credenciar como próximo desafiante ao cinturão dos leves. Dariush ocupa a quarta posição no ranking da categoria e contabiliza oito triunfos seguidos. Ele está invicto desde março de 2018, quando foi finalizado pela primeira e única vez em sua carreira profissional, até o momento. Por outro lado, o ex-campeão busca se reerguer na divisão para voltar à caça ao título.

Do Bronx e Dariush possuem estilos equivalentes. Ambos são trocadores de alto nível e faixas-pretas carimbados. Enquanto Charles tem a parte em pé lapidada pelo professor Diego Lima na Chute Boxe, em São Paulo, Benny tem o muay thai assinado por Rafael Cordeiro, ex-treinador da Chute Boxe Curitiba e hoje líder da equipe Kings MMA, sediada em Huntington Beach, Califórnia.

Apesar do nível de excelência congruente, eles carregam características divergentes. Charles, por natureza, tem um jogo mais agressivo e letal, tanto é que apenas quatro de suas 43 lutas profissionais foram decididas nas mãos dos jurados. Por outro lado, Dariush traz uma essência mais cerebral e cadenciada. Tende a oferecer poucas brechas e aproveita os deslizes dos adversários para capitalizar a vantagem nos confrontos. O americano com raízes iranianas venceu seus três duelos mais recentes na soma das papeletas.

Outro brasileiro que busca redenção no UFC 288 trata-se de Kron Gracie. O filho de Rickson não pisa no octógono desde outubro de 2019, quando foi derrotado pelo veterano Cub Swanson por decisão unânime dos jurados. Na ocasião, Kron não conseguiu se impor diante do americano, que somava quatro reveses consecutivos, e foi dominado em boa parte do de seu segundo embate pela organização.

Kron teve desempenho empolgante na estreia e precisou de 2min06s para estrangular Alex Caceres – hoje 15º colocado no ranking da divisão – no mata-leão, em fevereiro de 2019. O “Garoto do Rio” já se testou no MMA em seis oportunidades e obteve 100% de letalidade quando venceu, com cinco triunfos por finalização. O Gracie medirá forças com o peso-pena Charles Jourdain. O canadense tem a trocação como carro-chefe e tem a defesa de quedas vazada. Ele foi quedado dez vezes em seus três combates mais recentes. Se mantiver estes índices contra o brasileiro, Kron encontrará o ecossistema propício para apresentar seu Jiu-Jitsu ao rival.

Ex-campeã peso-palha do UFC, Jéssica “Bate-Estaca” Andrade também estará em ação no evento. Jéssica vai enfrentar a chinesa Xiaonan Ian na luta que configura a volta da brasileira à categoria até 52kg após a migração para o peso-mosca. O ano mal começou e “Bate-Estaca” se apresentou duas vezes em 2023. Ela derrotou Lauren Murphy por decisão unânime no UFC 283, e em seguida, foi finalizada pela jovem Erin Blanchfield, em fevereiro.

O UFC 285 ainda promoverá um confronto de brasileiras. De olho na parte de cima da divisão peso-palha, Marina Rodriguez e Virna Jandiroba colidem no card preliminar. Parceiro de treinos de Charles do Bronx, Daniel “Willycat” Santos também está escalado. O peso-galo terá pela frente Johnny Muñoz Jr.

UFC 288

6 de maio de 2023, em Newark (EUA)

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-galo: Aljamain Sterling x Henry Cejudo

Peso leve: Charles do Bronx x Beneil Dariush

Peso-palha: Jessica Bate-Estaca x Yan Xiaonan

Peso-pena: Bryce Mitchell x Jonathan Pearce

Peso meio-médio: Khaos Williams x Rolando Bedoya

Peso-galo: Daniel Willycat x Johnny Muñoz Jr.

Peso-palha: Marina Rodriguez x Virna Jandiroba

Peso médio: Andre Petroski x Armen Petrosyan

Peso meio-pesado: Devin Clark x Kennedy Nzechukwu

Peso-pena: Kron Gracie x Charles Jourdain

Peso-mosca: Nate Maness x Zhalgas Zhumagulov

