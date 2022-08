Share it

Após anos e anos disputando o Mundial de Jiu-Jitsu adulto, Bruno Bastos tornou-se figurinha habitual nos pódios do Mundial Master, na divisão superpesado.

“Entendo os professores que foram grandes campeões e não lutam mais, mas prefiro estar no campo de batalha”, analisa Bastos. “Assim motivo todos a darem o melhor sempre, sem desculpas, sem desistir, perseverando e construindo um legado de que meu filho possa se orgulhar um dia. Isso não se relaciona apenas ao Jiu-Jitsu, mas à vida. Trata-se de tentar o seu melhor todos os dias. Ninguém é perfeito, mas todos nós devemos fazer nossa parte”.

Ao leitor de GRACIEMAG, Bruno ofereceu cinco aspectos que podem atrapalhar qualquer atleta na hora de lutar um campeonato. Confira e aprenda com a fera.

1. Alimentação x porcaria



“Sou um amante de “fast-food”, mas essa é uma das coisas a serem evitadas antes da competição. Próximo ao torneio você deve ter uma ótima alimentação, pois esse será seu combustível. Não adianta treinar como um louco, fazer preparação física e comer porcaria. Não rende! Depois, é outra historia. Todos nós merecemos uma folga…”.

2. Repouso x insônia

“Evite perder noites de sono. Eu, por exemplo, tenho problemas para dormir diariamente. Tenho insônia. Mas sempre descanso o máximo possível entre os treinos. Descansar faz parte do treino. Então aproveite as horas livres durante o dia para relaxar e descansar”.

3. Negatividade

“Mantenha distância das pessoas negativas. Algumas vezes até querem ajudar, mas ficam falando coisas inúteis como ‘Já viu o fulano no seu peso?’, ‘Cuidado com o beltrano…’. Na boa, se eu não acho que posso ganhar, por que vou lutar? Então não tem porque ficar cercado de gente assim. Tenha sempre pessoas que acreditam em você ao seu redor. Estude os adversários, mas o principal é confiar no seu jogo. E não importa quem você vá enfrentar, trate de induzir seu adversário para o seu próprio estilo de luta”.

4. Musculação na semana da luta

“Não levante peso na semana da competição, sua musculatura deve estar bem descansada. Obviamente cada um tem reações diferentes a cada treino. Há pessoas que levantam peso no dia anterior ao evento. Eu prefiro descansar minha musculatura, acumular energia para usar tudo no campeonato. Sinto-me melhor assim”.

5. Dieta e perda de peso

“Não deixe para perder muito peso na semana do campeonato. Isso será um estresse extra e possivelmente vai atrapalhar seu desempenho. Você pode até ganhar o campeonato, mas tente imaginar como teria lutado melhor e mais fácil se você estivesse no peso direitinho, sem sofrer. Motivo meus alunos a estarem sempre com o peso em dia. A chance de sucesso aumenta muito”.

E para você, qual é o maior inimigo do lutador na véspera dos campeonatos? Oss…