Brasileiro Sem Kimono: Henrique Ceconi e Mazzelli brilham

O Campeonato Brasileiro Sem Kimono 2022, disputado nos dias 13 e 14 de agosto, na Arena de Deodoro, no Rio de Janeiro, trouxe boas lições e grandes duelos. Confirmado para a disputa do ADCC, o criciumense Henrique Ceconi teve atuação inspirada e conquistou o absoluto da faixa-preta ao derrotar Antônio Assef, por 8 a 0.

Entre as mulheres, o destaque foi a craque Fernanda Mazzelli. A veterana levou o ouro duplo ao faturar o superpesado e o aberto. Na decisão da categoria, Mazzelli finalizou Monique Venâncio com um katagatame, e superou Thaynara Dias no absoluto.

Henrique Ceconi chegou embalado à decisão do absoluto ao superar Wallace Costa por 6 a 2 na semifinal. Por outro lado, Antônio Assef, que homenageou Leandro Lo em sua rash-guard, fez sete lutas no evento e percorreu um árduo caminho para se garantir na finalíssima. Na semi, o médico faixa-preta dominou e superou Miguel Curi neto para ficar com a vaga.

Ceconi e Assef protagonizaram uma luta bem movimentada. Henrique abriu o placar ao derrubar Assef com um toque no calcanhar que o desiquilibrou. A partir daí, o criciumense tomou as rédeas do combate e não deu chances ao rival. O atleta da GFTeam confiou em sua guarda aberta, mas não conteve o ímpeto do passador.

Henrique investiu na agilidade e conseguiu passar duas vezes a guarda do oponente. Apesar da desvantagem no marcador, Antônio Assef não se entregou e resistiu a uma chave de calcanhar nos instantes finais.

Se por um lado Antônio Assef bateu na trave no aberto, por outro, o pesadíssimo se consagrou na categoria e se tornou tricampeão brasileiro sem kimono. Depois de bater três adversários, Assef fechou a final com Wallace Costa, seu companheiro de GFTeam.

Atleta da equipe Double Five, João Gabriel Rangel ficou com o ouro entre os superpesados. João Gabriel fez um combate bem disputado com Elismaique Azevedo e levou a melhor na decisão dos árbitros.

Dois dos competidores mais formidáveis que participaram do Brasileiro Sem Kimono, Rafael Paganini e Fernando Reis fariam uma das finais mais esperadas do torneio. No entanto, Paganini sofreu lesão no joelho e não pôde disputar a decisão no peso pesado. Fernando, então, ficou com a medalha de ouro.

Diante de um desfecho anticlimático no pesado, o empolgante Jansen Gomes compensou com altas doses de adrenalina no meio-pesado. O lutador da Checkmat, que vinha de grande exibição na semifinal ao derrotar Servio Tulio, se impôs na decisão para beliscar o primeiro lugar. Jansen teve pela frente Romualdo Lucas e ditou o ritmo do embate. Gomes conseguiu quedar o adversário no double-leg, quase finalizou no triângulo, mas segurou a vitória nos pontos.

Ygor Rodrigues e Marco Queiroz batalharam pelo ouro no peso médio, em combate decidido em pé. Eficiente, conseguiu duas vantagens em tentativas de queda e superou o atleta da Pirâmide Association Grappling. Com o triunfo, Ygor Rodrigues sagrou-se bicampeão brasileiro sem kimono. Ele venceu a competição pela primeira vez na faixa-preta em 2019.

Aluno do Projeto Social Lutando Pelo Bem, que revelou Leandro Lo para o mundo do Jiu-Jitsu, Natan Chueng se consagrou no peso leve. O ágil lutador chegou à final depois de finalizar suas duas primeiras lutas e proporcionou um duelo eletrizante contra Luis Felipe Ribas, da Atos. Eficiente nas transições, Chueng encaixou ataques na guilhotina e no triângulo, porém, o resiliente Luis Felipe resistiu à pressão e deixou o confronto correr até o estouro do cronômetro.

O medalhista de ouro no peso-pena foi Meyram Maquine. Atual campeão mundial de kimono da divisão, Meyram provou que está afiado sem o paletó. O jovem prodígio foi um dos lutadores mais emplacáveis do campeonato. O atleta da Dream Art finalizou as quatro lutas que disputou e não deu chances aos postulantes. Na final, ele estrangulou Artur Lanes com um mata-leão. Antes da decisão, Meyram aplicou dois armlocks e um outro mata-leão para superar seus adversários.

Entre os mais levinhos, não faltou ação. Tricampeão do Pan Sem Kimono, Lucas Pinheiro terá que abrir um espaço na coleção para adicionar mais um ouro. O experiente faixa-preta, aluno de André Galvão, venceu o promissor Felipe Machado nos pontos, em luta dinâmica. Lucas conseguiu a raspagem, cadenciou a posição por cima e segurou a vontade do rival para assegurar o lugar mais alto do pódio.

Oziel Santos prevaleceu no peso-galo. O popular “Zizi” finalizou Nilson Silva com uma guilhotina e garantiu o ouro para a Gracie Barra.

