Kennedy revela que pensou em desistir do Jiu-Jitsu antes do ouro europeu

O retorno triunfante de Kennedy Maciel, atual campeão europeu pela IBJJF, se torna ainda mais significativo diante de acontecimentos que testaram, com força máxima, a capacidade de resiliência do atleta.

O debate constante sobre a saúde mental entre atletas de alto rendimento é uma prática que deve sempre ser estimulada com o objetivo de lançar luz sobre essa questão importante, mas muitas vezes ainda segue deixada de lado. Um faixa-preta, no auge da carreira, precisa conviver com abdicações diárias para render produtividade nas muitas sessões de treinamento. Não é só o corpo que se submete ao estado de esgotamento. Quando o título de campeão chega, fruto de um trabalho de dedicação extrema, surge a pressão por manter a estabilidade e se firmar no topo.

Afastado dos tatames pelo período de um ano por conta de uma cirurgia nos ligamentos do joelho, Kennedy passou a dar mais atenção a outros aspectos que caminham juntos com o bom desempenho de um campeão. Ao passar por momentos turbulentos, que ele classificou de “obscuros”, o filho de Rubens Cobrinha se viu entregue a um período de depressão durante o hiato.

Com perseverança e calma, o atleta se mostrou um vencedor também fora do ambiente competitivo, investindo aquele gás extra para se reerguer. Em entrevista ao VF Comunica, o campeão revelou os momentos mais íntimos dessa sua fase complicada.

“Eu fiquei mal de cabeça, depressivo, passei por uma depressão do caramba, fiquei muito mal, mas isso fez com que eu conhecesse quem é o Kennedy de verdade, o que o Kennedy queria para a vida dele. Eu fiz amizade comigo mesmo. Eu cheguei no zero, achei que ia acabar com o Jiu-Jitsu, achei que ia embora, voltar para o Brasil e largar tudo. Foi muito difícil para o meu pai também, uma barra muito pesada. Poucas pessoas sabem o que eu passei.”, compartilhou o filho de Rubens Cobrinha, com vontade de fazer da própria história uma inspiração.

Para ficar com o título do Campeonato Europeu, Kennedy precisou vencer duas pedreiras em sequência. Primeiro, eliminou Diego Sodré na semifinal e, na disputa pelo ouro, travou uma guerra com Alex, irmão de Diego. A luta foi decidida nos detalhes, depois de grandes chances para ambos os lados.

Se você também chegou ao fundo do poço ou conhece alguém que esteja num período complicado, não ignore, e informe-se sobre o problema para tentar ajudar. Oss!