As mais valiosas lições de Jiu-Jitsu postadas por campeões nas redes sociais

Share it

A instantaneidade e a velocidade da informação são características marcantes dos tempos modernos. Pelo telefone, a equipe GRACIEMAG navegou no Twitter e pescou uma série de lições valiosas de personalidades influentes do mundo da luta para você se manter focado em seus objetivos em 2023. Confira as mais marcantes, a seguir.

1. Que tal parar de ter sonhos e abraçar objetivos? Traçar um objetivo não é como idealizar um conto de fadas, algo que jamais vai virar realidade. A meta palpável, na verdade, é um termômetro excelente para você medir seus progressos assim que ela seja alcançada – sem esperar deitado, mas com muita luta, trabalho e esforço. (Rubens Charles Cobrinha)

2. O fracasso quebra as almas pequenas e engrandece as grandes. Como o vento, que apaga a vela e atiça o fogo da floresta. (Irmãos Mendes)

3. Sempre busquei representar o Jiu-Jitsu ao máximo com minhas habilidades, para demonstrar a eficiência da nossa arte. Não lutei no UFC para machucar pessoas. (Demian Maia)

4. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que mais quer no momento. (Luiz Dorea)

5. Jiu-Jitsu não é apenas uma luta, é a maneira como eu vejo o mundo. (BJ Penn)

6. Mil dias de treino fazem um praticante. Dez mil dias de treino fazem um especialista. (Georges St-Pierre)

7. Não pare de se movimentar até que a posição esteja conquistada. Aí sim, saboreie a hora do merecido descanso e respire. (GRACIEMAG)

8. A provocação faz parte do MMA. Um dia o Kevin Randleman falou que viria ao Brasil chutar a bunda de um tal Barreto. Depois de sentir na pele a eficiência do Jiu-Jitsu, ficou mansinho e se tornou meu amigo, me deu uma camiseta e tudo [risos]. (Carlão Barreto)