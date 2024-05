Arqui-inimigo, Chael Sonnen promete provocar Anderson Silva

Share it

Após certo mistério e expectativa, a lenda Anderson Silva revelou quem vai enfrentar em sua última luta no Brasil, no dia 15 de junho, em São Paulo, nas regras do boxe, modalidade na qual o Aranha já computa cinco lutas (3v, 2d).

O GRACIEMAG.com ouviu de pessoas envolvidas com o evento que entre os oponentes ventilados estavam Georges St-Pierre, Acelino Popó, Vitor Belfort, Tito Ortiz, Chris Weidman e Mike Tyson, este descartado logo que teve combate marcado. No fim das contas, a primeira opção aceitou a luta e a negociação foi um sucesso: o povo paulista e os telespectadores verão enfim Anderson Silva x Chael Sonnen 3.

“Se vocês pensam que serei respeitoso com Anderson quando começar a luta, você não conhece Chael Sonnen”, disse o americano, que perdeu as duas para o brasileiro no UFC, por finalização e nocaute, em dois duelos de antologia.O primeiro foi em 2010 e o segundo, em 2012.

“Ele é meu arqui-inimigo, é como o Coringa para o Batman”, resumiu o Silva, em entrevista ao programa “Fantástico”, esse domingo na TV Globo.

Como terminará essa trilogia, fiel fã de lutas?