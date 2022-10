Anderson Silva revela planos de competir no Jiu-Jitsu

Share it

Lenda do MMA, Anderson Silva, no auge de seus 47 anos, parece ter a gana de um jovem iniciante nos esportes de combate. Aposentado das artes marciais mistas, o Aranha terá um duelo de boxe contra o youtuber Jake Paul no dia 29 de outubro, no Arizona. E se engana quem acredita que esta possa ser a última vez que o lendário lutador estará em ação.

Em entrevista ao site TMZ Sports, Anderson revelou que deve se aventurar no Jiu-Jitsu após enfrentar Jake Paul. O brasileiro ainda ressaltou que não se aposentará depois de medir forças com o americano.

“Não, não, com certeza não (a luta contra Jake Paul será a última luta)”, afirmou Anderson. “Eu conversei com meu treinador de Jiu-Jitsu, Ramon Lemos, para lutar Jiu-Jitsu com kimono em Abu Dhabi, e talvez este seja o meu próximo desafio. Eu não sei quando eu vou parar. Eu sei que um dia eu vou parar. Mas não agora. Eu tento me desafiar todos os dias. Sobretudo agora que meus filhos começaram a lutar e eu os ajudo”, concluiu o ex-campeão peso médio do UFC.

Considerado um dos melhores strickers dos esportes de combate, Anderson Silva é faixa-preta de Jiu-Jitsu e contabiliza três vitórias por finalização em sua carreira no MMA. A mais emblemática delas ocorreu no UFC 117, disputado no dia 7 de agosto de 2010. Na ocasião, Anderson foi dominado nos primeiros quatro rounds e tirou um triângulo da cartola para finalizar Chael Sonnen a 1min50 do fim do quinto round. Após o duelo, o Aranha enalteceu o Jiu-Jitsu da Team Nogueira.

Dono de dez defesas de título no peso médio, o Aranha também estrangulou Dan Henderson com um mata-leão e Travis Lutter no triângulo ao longo de sua vitoriosa jornada no Ultimate.

Confira no vídeo abaixo a épica finalização de Anderson Silva sobre Chael Sonnen no UFC 117: