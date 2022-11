Alexandre Salgado ensina raspagem de lapela a partir da meia-guarda

Share it

Se você está com pouco repertório para surpreender o passador, o professor Alexandre Salgado, faixa-preta à frente da escola Double Five, sediada no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, ensina uma raspagem de lapela a partir da meia-guarda junto ao seu aluno e multicampeão Hugo Marques.

Repare que o professor Alexandre Salgado domina a lapela e a passa por trás da perna de Hugo. Em seguida, cola sua canela com a de Hugo para travá-lo e coloca o pé no quadril do adversário. Outro detalhe importante é que, na sequência, Alexandre empurra o oponente, domina a manga e faz uma alavanca para conseguir a raspagem.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.