ADGS: masters brilham no 1º dia de ação no Rio

O Abu Dhabi Grand Slam Rio começou na última sexta-feira, dia 9 de junho, com lutas dos masters nas faixas roxa, marrom e preta. Apesar de todas as cinco áreas de luta terem tido duelos memoráveis, os destaques do dia ficaram para a divisão master 1, que foi disputada e rendeu aos atletas um belo prêmio em dinheiro, além da glória de conquistar a medalha de ouro no evento.

Um desses destaques foi a final dos 6 kg entre Thiago Marques e José Thiago Barros. Em um duelo travado por dois lutadores renomados, Thiago Marques atacou com precisão no pé para desequilibrar a balança. Com a pegada travada, Thiago pressionou até José bater e conquistou mais um ouro para o Commando Group.

O craque Hiago George também teve atuação de gala. Hiago finalizou todos os adversários a caminho do ouro na categoria 62kg. Na luta final, contra William Chavez, Hiago rapidamente tentou o triângulo e depois trocou para um armlock durante o giro e finalizou com um bote no braço para levar o título.

Outros atletas que saíram vitoriosos após duras batalhas foram Victor Bomfim, que finalizou Gustavo Borges com uma guilhotina, e Yago Espíndola, que teve uma vitória apertada contra Alexandre “Buda” Ribeiro por 2 a 0.

Confira abaixo os campeões da faixa preta Master 1 e, para ver os resultados completos, clique aqui!

Adulto faixa-preta

MASCULINO

56kg

Fabiano Cleto

62kg

Hiago George

69kg

Thiago Marques

77kg

Yago Espindola

85kg

Leon Brito

94kg

Victor Bomfim

120kg

Felipe Bezerra

FEMININO

55kg

Sofia Amarante

62kg

Juliana Teixeira

70kg

Pamela Boveda