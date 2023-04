Share it

Em diversas entrevistas a GRACIEMAG, o faixa-vermelha Robson Gracie enfileirou lições do mais puro Jiu-Jitsu. Na edição #191, o saudoso patriarca nos ensinou conceitos dos mais valiosos. Relembramos hoje alguns dos melhores.

A essência do Jiu-Jitsu

“O Jiu-Jitsu é uma arte espiritual. A mensagem do Jiu-Jitsu foi primeiramente captada por monges e seres elevados, como foi o visionário grande mestre Carlos Gracie. Se você treina, entende isso facilmente. Meu pai, Carlos, sentava para conversar com você e tinha o poder de ver um filme, com toda a vida do sujeito diante de seus olhos. É uma força divina.”

A missão do lutador

“O Jiu-Jitsu ensina o covarde a ser valente, e os seres abjetos a se tornarem humanos. Uma pegada no kimono ou um estrangulamento tem um poder extrassensorial tão grande que até um senhor magrinho consegue fazer. Não importa se o oponente for mais forte, vai funcionar.”

Jiu-Jitsu contra a depressão

“O Jiu-Jitsu é capaz de transformar o fracassado. Certa vez encontrei um velho amigo, e este me disse que eu era responsável pela vida dele, pois depois de tantos sufocos no treino, ele acabou sufocado pela vida e pensou até em se matar. Então ele lembrou das lições do Jiu-Jitsu para manter a calma e se levantar novamente.”

História e eficiência da arte suave

“O dia mais feliz da minha vida foi quando Carlos Gracie, ainda jovem, pulou um muro para pegar uma manga e um cachorrão veio atacá-lo. Sem alternativa, ele encarou a fera, aplicou um mata-leão, apagou o bicho e entendeu tudo. Foi ali onde tudo começou.”