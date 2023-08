A raspagem de gancho para iniciantes, por Leonardo Peçanha

Share it

Líder da equipe Kronos BJJ, a fera Leonardo Peçanha costuma visitar as filiais no Brasil de tempos em tempos, para rever os amigos e dar seminários aos antigos alunos. Numa dessas voltas ao Rio de Janeiro, o professor gravou uma aula especial sobre a raspagem de gancho, para o o leitor de GRACIEMAG.

Repare como Léo se senta e busca a parte de trás do kimono do companheiro de equipe com uma das mãos, enquanto a outra faz pegada no cotovelo.

Para efetuar a raspagem, o faixa-preta usa o gancho na perna do oponente, joga o peso para o lado e usa o pé de apoio para impulsionar seu quadril para cima, de forma a desestabilizar o oponente e içá-lo.

Os detalhes para concluir a raspagem básica, com execução de faixa-preta, você confere no vídeo a seguir. Confira e bons estudos.

* Faça como Léo Peçanha e entre para o time GMI! *