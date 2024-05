Rickson Gracie, o Jiu-Jitsu e a tese da casca de ovo

Share it

Corria o ano de 1995, e o campeão Rickson Gracie estava de passagem por São Paulo. O professor então foi entrevistado pelo amigo e jornalista brasileiro Otávio Mesquita, para o canal SBT, em frente a um hotel.

O bem-humorado apresentador do programa “Perfil” fez então a questão essencial sobre a arte marcial. Como, afinal, Rickson era capaz de utilizar a força dos adversários, por vezes “trogloditas gigantes”, a seu favor e sair com a vitória?

Rickson, no ápice dos seus 35 anos, esclareceu:

“A técnica do Jiu-Jitsu com base nas alavancas é um negócio poderoso. É o mesmo princípio do cozinheiro que pretende quebrar um ovo — se a casca estiver numa certa posição e o sujeito apertar o topo, ele não consegue esmagar de modo eficaz e o ovo não quebra. Mas basta ele mover o dedo e mudar levemente o ângulo para ouvir o ‘crec’ e conseguir um belo omelete.”

Rickson prosseguiu no raciocínio:

“No Jiu-Jitsu, a técnica funciona da mesma maneira: quando você se posiciona de modo adequado, você passa a ter o poder da alavanca ao seu favor, e é capaz de manipular o peso, a força e a movimentação do seu oponente contra ele mesmo, tenha ele o tamanho que for. Afinal, contra adversários grandes daquele jeito, se eles não me ajudarem um pouquinho, não há como fazê-los mexer.”

Confira o conceito na prática, neste trecho de uma aula recente de Rickson, e confira mais aulas e vídeos sobre os fundamentos técnicos do faixa-coral no portal do ídolo, RicksonGracie.com.