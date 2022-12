A puxada de gola “collar drag”, com o professor Pedro Damasceno

Share it

Diretamente dos Emirados Árabes Unidos, nosso GMI Pedro Damasceno preparou uma posição para você surpreender o adversário com o poder da mão na gola. A técnica consiste na eficiência do collar drag, manobra para pegar os passadores desprevenidos..

Repare que o professor Pedro Damasceno estoura a pegada do adversário e coloca a mão na gola dele. Ao apoiar uma das mãos no tatame, o faixa-preta puxa o oponente pela gola e foge o quadril para o outro lado. Pedro conclui a posição com duas variações: no cem-quilos ou nas costas do adversário.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.