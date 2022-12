A lição de superação do lutador Zion Clark

Share it

Desafiar seus limites e superar as adversidades são impulsos para um atleta manter-se motivado. Foi esta lição de superação que Zion Clark, de 25 anos, ensinou ao mundo do MMA no último fim de semana.

Lutador que nasceu sem as pernas em razão de uma síndrome de regressão caudal, que impede o desenvolvimento da parte inferior da coluna cervical, Zion estreou com vitória nas artes marciais mistas. O peso-galo (61kg) derrotou Eugene Murray por decisão unânime no evento Gladiator Challenge, disputado no último sábado, na Califórnia. Clark impôs a quinta derrota de Murray em cinco lutas profissionais.

Zion Clark, a wrestler with no legs, takes down his opponent in his first MMA match 😳🥊 pic.twitter.com/JD1gWuNyBN — Sportsville (@Sportsville_) December 18, 2022

Especialista no wrestling, Zion imprimiu seu estilo na luta agarrada e conseguiu quedar o adversário em algumas oportunidades. Num dos momentos do duelo, Clark passou a guarda de Murray e foi para a montada. Tal superioridade de Zion no decorrer do confronto se confirmou de forma unânime nas papeletas dos árbitros.

O MMA é mais uma das aventuras desbravadas por Zion Clark. O carro-chefe do americano é o wrestling. Em seu último ano no ensino médio, ele contabilizou um cartel de 33v-15d na modalidade. Clark também disputa provas de 100m e 400m em cadeira de rodas no atletismo, é competidor no crossfit e praticante de natação.