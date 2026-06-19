A lição de ouro do professor GMI Rafael Formiga

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Líder da equipe Double Five Texas, o professor GMI Rafael Formiga vive uma fase de maturidade na carreira, conciliando a rotina de atleta com a missão de professor e gestor, mantendo o foco tanto em suas atuações nas grandes arenas, quanto no desenvolvimento de seus alunos.

Destaque na categoria médio master 3 dos principais eventos da IBJJF, Formiga construiu sua carreira ao lado de nomes importantes do Jiu-Jitsu, como André Almeida “Dedeco”, que o graduou a faixa-preta, Aleksey Cruz, Ricardo Libório e Ricardo De La Riva. Com eles, aprendeu valores que carrega até hoje. “A lição mais importante que aprendi é a lealdade e a gratidão. Independente de onde você chegar, as suas raízes estarão sempre lá.”

Sem eleger uma única luta como a mais importante, Formiga valoriza o momento presente e suas conquistas mais recentes. “Já tive várias lutas muito importantes, mas não classifico nenhuma mais que a outra. A mais importante talvez seja sempre a última, o que importa realmente é jamais subestimar o oponente e lutar até o final, não desistir ou amarelar quando a situação parece ruim, não se desesperar”, ensina.

Como líder, nosso GMI deixa claro o seu propósito: “Como professor, eu sempre busco incentivar os meus alunos e fazer com que eles fiquem cada dia melhores e conquistem seus objetivos. Como gestor é continuar fazendo a minha academia crescer com qualidade e sempre mantendo o ambiente familiar.”