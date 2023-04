9 lições de Michael Jordan para quem luta Jiu-Jitsu

Share it

Se você tem algum amigo cinéfilo, na certa já ouviu sobre o filme do momento, “Air, a história por trás do logo”, do diretor Ben Affleck. O longa inspirado na história real de Michael Jordan diverte e inspira. Mas isso não é novidade na carreira do mais completo jogador de basquete do planeta.

Há coisa de 30 anos, Jordan lançou um belo livro de ensinamentos para atletas, “Nunca deixe de tentar” (editora Sextante). A seguir, listamos algumas dicas do cestinha para você acelerar sua evolução e ir em busca dos seus sonhos.

1. Não procure por atalhos, pois eles não existem.

Entenda que o caminho é longo, mas pode ser percorrido se houver empenho.

2. O treinador John Wooden, consagrado no basquete universitário, definiu assim o sucesso:

“É a paz de espírito proveniente da consciência de que você fez o maior esforço possível para se tornar o melhor dentro do seu potencial.” Deixe 110% do seu potencial nas quadras ou tatames, e ao fim do dia você vai se deitar em total paz de espírito.

3. Use a derrota como combustível.

“Às vezes o insucesso nos deixa mais perto de onde queremos chegar”, escreveu Jordan. “Se estou tentando consertar um carro, toda vez que faço algo que não funciona fico mais perto de encontrar uma solução.”

4. Escolha bem seu mestre.

Apesar de ser aconselhado a não ir jogar na Universidade da Carolina do Norte, o jovem Jordan a escolheu, por conta do técnico Dean Smith. O caminho não era o mais fácil, já que Dean não dava moleza, mas formara vários atletas que foram para a NBA. A escolha se mostrou certeira.

5. No início, o sucesso distrai.

Após um segundo ano fabuloso na Carolina do Norte, Jordan caiu de rendimento. O treinador Dean Smith o chamou na sala de vídeos e, economizando broncas, mostrou a Jordan duas atuações suas, na temporada passada e na atual. O jovem percebeu que ficava no canto da quadra esperando contra-ataques para mais uma enterrada cinematográfica, jogando para a torcida em vez de auxiliar o time. As cenas exibiam duas atitudes opostas, e MJ retomou imediatamente seu caminho e largou o atalho enganoso.

6. “Não costumo me empenhar em nada pela metade.”

É o que prega o eterno ídolo do Chicago Bulls, “pois sei que agindo assim só poderia esperar meios resultados.”

7. Jordan sempre encarou treinos com a mesma intensidade que as partidas:

“Não é algo que se possa abrir e fechar como uma torneira. Eu não podia fazer corpo mole no treino e, mais tarde, quando precisasse daquele esforço extra durante o jogo, achar que estaria ao meu alcance.”

8. Repita o básico e esqueça a gratificação instantânea.

Procure não desperdiçar tempo treinando enterradas insanas ou aquelas finalizações acrobáticas. O que vai salvar você é o domínio do fundamento, o que só pode ser conquistado com repetição, paciência e visão no longo prazo. São os pilares que permitem que tudo funcione. Domine os fundamentos e o seu desempenho será sempre crescente.

9. Liderar é dar o exemplo e suar mais do que os companheiros.

Como ensinou Jordan: “Costuma-se dizer que uma imagem vale mais do que mil palavras. Procurei, então, pintar um quadro que mostrasse trabalho duro e disciplina. E nunca parei.”