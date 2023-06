Guerra dos bilionários: Musk desafia Mark Zuckerberg para desafio de artes marciais

Share it

Um embate nas redes sociais entre bilionários no ramo da tecnologia agitou o mundo da luta nesta quinta-feira, 22 de junho. Elon Musk, atual dono do Twitter, desafiou Mark Zuckerberg, proprietário da Meta, empresa controladora do Facebook, do Instagram e do Whatsapp, para uma luta no octógono.

Musk afirmou num tuíte que estava “pronto para uma luta no cage”. A resposta de Zuckerberg veio logo na sequência, mas diretamente do Instagram: “Mande-me o local”. Musk, então, sugeriu a capital mundial da luta como sede do possível confronto: “octógono, Vegas”.

Apesar de ter desafiado o rival, Musk comentou que “mal faz exercícios físicos, exceto quando quando brinca de jogar seus filhos para cima”, como respondeu a um seguidor no Twitter.

Mark Zuckerberg, por outro lado, tem se dedicado intensamente aos treinos de MMA e de Jiu-Jitsu. O americano, inclusive, participou da etapa do BJJ Tour, evento organizado pelo GMI Claudio França, no Vale do Silício, na Califórnia, no dia 6 de maio. Zuckerberg impressionou o organizador do evento pelo nível apresentado nos combates que disputou.

Deu para ver que ele tem um bom nível no Jiu-Jitsu”, contou Claudio França. “Ele é uma pessoa muito inteligente, estudiosa, focada e competitiva. Esses requisitos são essenciais para evoluir no Jiu-Jitsu, ele se mostrou um esportista. Ele adorou a experiência de sentir a energia da primeira competição”, compartilhou Claudio.

Na ocasião, o faixa-branca esteve em ação no master 1 peso-pena. Ele se tornou campeão sem kimono e levou a prata com kimono. Ao todo, Zuckerberg disputou três lutas no torneio e foi parado apenas na final da categoria. Mark é aluno do professor Dave Camarillo na equipe Guerrilla Jiu-Jitsu e tem mostrado sua evolução na arte marcial por meio de postagens em suas redes sociais.

E aí, fiel leitor? Será que Musk se empolga e começa a treinar forte para essa colisão de bilionários? Você comenta.