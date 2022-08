Who’s Number One: Felipe Preguiça e Gordon Ryan duelam por coroa sem kimono

Share it

Protagonistas de uma das rivalidades mais fervorosas da atualidade, Felipe Preguiça e Gordon Ryan têm um acerto de contas marcado para este fim de semana. O brasileiro e o americano farão a luta principal do Who’s Number One, a ser realizado no domingo 7 de agosto, no Texas. O duelo de grappling não terá limite de tempo e o vencedor será conhecido apenas pela finalização ou desistência de um dos lados.

Atual ouro duplo no ADCC, Gordon vive fase espetacular. Há poucas semanas, o aluno de Garry Tonon e John Danaher se tornou o campeão peso pesado do Who’s Number One, ao finalizar Pedro Marinho no mata-leão. O fenômeno foi dominante do começo ao fim e anulou o rival, atual campeão mundial peso e absoluto sem kimono pela IBJJF. O americano quedou o atleta da Gracie Barra no double-leg, montou em seguida e conseguiu chegar às costas. Instantes depois, Gordon deu o xeque-mate e conquistou a vitória.

Apesar do momento vivido pelo rival, Preguiça conta com o retrospecto a favor. Afinal, o brasileiro é o único lutador que finalizou Gordon, desde que o americano foi graduado faixa-preta. A façanha do mineiro aconteceu em dezembro de 2016, no evento Studio 540 Superfight, na Califórnia. Assim como a próxima luta entre eles, o confronto não teve limite de tempo. Após incessantes 40 minutos, Felipe finalizou o jovem prodígio com um mata-leão.

No ano seguinte, os craques colidiram novamente, desta vez, na final do absoluto do ADCC, com direito a mais uma vitória para Felipe Pena. Preguiça aproveitou um deslize do americano numa tentativa de conseguir a chave de calcanhar e contra-atacou pegando as costas. O brasileiro derrotou Gordon por 6 a 0 para ficar com o título no aberto.

Do ADCC disputado em 2017 para cá, ambos lutadores deram continuidade às suas carreiras no Jiu-Jitsu e se consagraram em suas especialidades. Preguiça seguiu a brilhar no pano. Gordon, dono de performance irretocável no ADCC em Anaheim, na Califórnia, boletou o título na divisão até 99kg e no absoluto.

Focado em manter a invencibilidade diante do arquirrival, Felipe declarou sua aposentadoria das competições de kimono após o Mundial 2021 e tem se dedicado inteiramente às competições de grappling. O atleta formado pela Gracie Barra também lutou na fase de preparação para enfrentar o americano de língua afiada. No fim de abril, em luta casada promovida pelo BJJ Stars 8, Pena derrotou Henrique Ceconi, por duas punições, em combate parelho.

Depois de um tempo afastado dos campeonatos, Preguiça retornou aos tatames com sede de vitória. Há pouco mais de um mês, o brasileiro teve atuação de gala no Honor Submission Challenge, disputado em Cagliari, na Itália. O astro mineiro finalizou o italiano Manuel Pilato e o veterano Vagner Rocha para embolsar o prêmio de 10 mil dólares (cerca de R$ 53 mil) pela conquista.

Qualquer vacilo dos dois lados pode ser fatal no próximo domingo. São atletas do mais alto nível do grappling profissional que colocarão em jogo não apenas o mérito esportivo, mas a honra. Com a derrota de um deles, aos olhos da comunidade do Jiu-Jitsu o vencedor será coroado como melhor da modalidade no momento.

Preguiça já reinou de kimono e Gordon é o nome a ser batido no grappling. Neste embate de reis, resta saber quem terá a majestade de ficar com a coroa. A resposta será dada amanhã. E você, vota em quem?

Confira o card completo do evento:

Who’s Number One: Ryan x Pena

Frisco, Texas

Domingo, 7 de agosto de 2022



Gordon Ryan x Felipe Pena

Nicholas Meregali x Rafael Lovato Jr

Mica Galvão x Alan Sanchez

Bia Mesquita x Elisabeth Clay

Jacob Couch x Jay Rodriguez

Diogo Reis x Estevan Martinez

Fabrício Andrey x Fabian Ramirez