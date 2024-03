Gracie Terra inaugura dojo na serra com desafio e prêmios

Share it

A equipe Gracie Terra inaugurou oficialmente seu dojo na serra do estado do Rio de Janeiro com evento de gala. Além de receber os amigos e convidados para um açaí refrescante servido na bandeja, a escuderia do professor Vitor Terra promoveu no espaço da academia Orange Office um evento com premiação em dinheiro aos vencedores e embates cheios de emoção.

O destaque ficou para o último desafio, sem o kimono, entre os imparáveis Átila Lourenço e Rafael Cobra.

Veja os resultados completos a seguir, e vida longa ao dojo da equipe na cidade de Nogueira. Oss!

* Desafio Gracie Terra *

Gracie Terra Orange Office, Nogueira, RJ

2 de março de 2024

Sem kimono: Átila “Cara de Pedra” Lourenço (Gracie Terra) venceu Rafael Cobra (Cobra JJ) por 6 a 2

Sem kimono: Lucas Degenaro (De la Riva) venceu Jhonatan Costa (Gracie Terra) por 5 a 0

Ramon Rodrigues (GFTeam) venceu Vinicius Mercadante (Gracie Terra) por 1 vantagem na prorrogação (0 a 0)

Sem kimono: Carlos Nunes (Pirâmide) venceu Yuri Batista (De la Riva) por 2 a 0

Daniel Ferreira (GFTeam) venceu Carlos Melo (Gracie Terra) por 8 a 0