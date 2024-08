Você compete e busca uma técnica de queda infalível? Suyan Queiroz dá a dica

Share it

Faixa-preta de Carlson Gracie desde 1998, o professor Suyan Queiroz (Wolves Den Jiu-Jitsu) compete há mais de 30 anos com uma quedinha e tanto na manga, que continua a funcionar nos torneios mundiais de master e outras grandes competições nos EUA.

E como será que uma queda tão vista, curtida e repostada continua eficiente contra oponentes que sentem, ao cair, que já a viram antes nas redes sociais?

Após tanta estrada, é preciso lembrar que Suyan conta com três ou quatro variações de sua catada de perna.

“O fator principal é que eu repito essa queda todo dia na academia, em treinos de drill. Eu faço por dia uma média de 20 entradas de queda para afiar essa técnica. E é perfeito para aquecer, eu começo com dez. No fim do treininho, faço mais dez para lapidar”, conta Suyan, que calcula conseguir a derrubada uma luta sim, uma luta não. Média invejável.

Outra dica importante do professor: é preciso ter uma boa defesa de queda. Com isso, você fica mais confiante para passar um tempinho em pé, até a oportunidade surgir.

A terceira dica é saber surpreender, mesmo que todo mundo ao redor conheça seu jogo:

“O importante para uma queda eficiente é confundir o adversário. Treine diferentes puxadas na gola. Quando você buscar a queda, tenha um plano B – se o cara esparramar, você deve ter uma tática. Se o cara tentar outra defesa, você também já vem com outra opção de catada. Mas o segredo é a consistência, sempre repetir algumas vezes no início do treino, mais um pouco no fim. Assim a queda fica no automático. Eu já entro lá nos campeonatos da IBJJF com uma certeza: alguém eu vou derrubar!”

Siga o professor Suyan e reveja a quedinha infalível, aqui.